Ездил в Донецк через Россию: В Запорожье задержали перевозчика (Фото)

Служба безопасности Украины задержала организатора пассажирских перевозок между Запорожьем и временно неподконтрольными территориями Донецкой области через Россию, передает «Depo.Запоріжжя».

Как сообщили в местном управлении СБУ, в Запорожье на трассе «Запорожье – Днепр» был остановлен местный житель, который в собственном автомобиле организовал пассажирские перевозки людей из Запорожья на временно неподконтрольную территорию Донецкой области и в обратном направлении.

«Поскольку пункты пропуска на границе с оккупированными территориями сейчас закрыты, людей делец возил транзитом через Россию, то есть через неподконтрольные Украины пропускные пункты. С каждого из своих пассажиров брал от 3 до 5 тысяч гривен», – добавили в управлении СБУ.

Задержали перевозчика, когда он именно тронулся с пассажирами в очередную поездку в Донецк.

В запорожском доме перевозчика и его автомобилях правоохранители провели обыски. Найдена и изъята компьютерная техника, средства связи и российские рубли. Правоохранители также изъяли автотранспорт, которым осуществлялись незаконные перевозки.

Запорожцу уже объявлено подозрение по ч. 3 ст. 15 – ч. 3 ст. 332 (покушение на незаконную переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к нелегальным перевозкам.