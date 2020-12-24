Погибли 28 человек: На Донетчине полиция зафиксировала более 1600 обстрелов со стороны НВФ

В течение этого года на территории Донецкой области было зафиксировано более 1600 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил начальник ГУНП Украины в Донецкой области Николай Семенишин в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что обстрелам подвергались населенные пункты, расположенные вдоль линии разграничения или неподалеку от нее.

«Вследствие боевых действий погибли 28 человек, из них 26 военнослужащих, 2 – гражданских лиц. Ранены 239 человек, из которых 231 военнослужащий и 8 гражданских лиц», – перечислил Семенишин.

Во время обстрелов повреждены 25 объектов инфраструктуры, из них 17 жилых домов, 3 – нежилых сооружения.

По указанным фактам проведены первоочередные следственные действия и начаты уголовные производства.