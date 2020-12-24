Похищали людей, заставляли рыть окопы: На Луганщине объявили в розыск участников преступной группы

В Луганской области правоохранители заочно сообщили о подозрении четырем участникам организованной преступной группы, которая похищала людей в 2014 году. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в апреле 2014 года житель города Лисичанска, находясь в составе так называемой «казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова», организовал и возглавил преступную группировку, в которую вошли три участника этого незаконного вооруженного формирования.

«Участники организованной преступной группы, одетые в камуфлированную одежду военного образца, под предлогом нарушения гражданами так называемого "комендантского часа", пребывания в нетрезвом состоянии и по другим причинам, угрожая применением автоматического огнестрельного оружия и физическим насилием, в течение апреля-июля 2014 года похитили и незаконно лишили свободы пятерых жителей в то время оккупированного города Лисичанска. Они поместили и удерживали потерпевших под вооруженной охраной в помещениях городского отдела СБУ в Луганской области, городского военного комиссариата и стеклозавода "Пролетарий". Граждан заставляли копать окопы и траншеи, строить фортификационные сооружения, составлять защитные баррикады в направлении города Горское, решая таким образом стратегические и тактические задачи оккупационного войска», – сообщили в прокуратуре.

Деятельность преступной группы была остановлена в конце июля 2014 года после освобождения города подразделениями Вооруженных Сил Украины от незаконных вооруженных формирований.

В ходе досудебного расследования во время обысков по местам проживания участников группы обнаружено и изъято взрывчатое вещество на основе тротила и нитрата аммония весом около 210 кг, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, боеприпасы и т.п.

Четырем участникам организованной преступной группы заочно сообщено о подозрении по фактам незаконного лишения свободы и похищения людей, участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ведения агрессивной войны, нарушения законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст . 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас подозреваемые объявлены в розыск.