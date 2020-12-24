В Донецке 7-классницу ударили ножом в живот

В неподконтрольном украинским властям Донецке 13-летнюю девочку неизвестный ударил ножом в живот. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Данные о происшествии разнятся. Одни дончане пишут, что девочке 12 лет, другие – что ей 13 лет. Также отличаются сведения о месте происшествия. Большинство дончан говорят о парке возле Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Девочка находится в реанимации, а «полиция» ищет подозреваемого.

Инцидент произошел 23 декабря вечером. Сегодня стало известно, что пострадавшую зовут Виктория, она ученица 7 класса. Для пострадавшей, которая была ранена в живот, ищут доноров крови.

Сейчас она находится в травматологии.

На интернет-ресурсах «МВД ДНР» информации о происшествии нет.