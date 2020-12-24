RU
Все новости

В Донецке 7-классницу ударили ножом в живот

24.12.20 13:48
«Республиканская» травматология в Донецке / Фото из открытых источников
«Республиканская» травматология в Донецке / Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке 13-летнюю девочку неизвестный ударил ножом в живот. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Данные о происшествии разнятся. Одни дончане пишут, что девочке 12 лет, другие – что ей 13 лет. Также отличаются сведения о месте происшествия. Большинство дончан говорят о парке возле Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Девочка находится в реанимации, а «полиция» ищет подозреваемого.

Инцидент произошел 23 декабря вечером. Сегодня стало известно, что пострадавшую зовут Виктория, она ученица 7 класса. Для пострадавшей, которая была ранена в живот, ищут доноров крови.

Сейчас она находится в травматологии.

На интернет-ресурсах «МВД ДНР» информации о происшествии нет.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк