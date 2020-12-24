RU
Все новости

При попытке пересечь блокпосты: На Донетчине выявили 356 участников незаконных вооруженных формирований

24.12.20 14:08
Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины
Фото: пресс-служба Национальной полиции Украины

В Донецкой области на блокпостах в зоне проведения Операции Объединенных сил правоохранители выявили 356 человек, которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил начальник ГУНП Украины в Донецкой области Николай Семенишин в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«С начала года на блокпостах области задокументированы 243 факта незаконного оборота оружия, 371 факт незаконной перевозки наркотических средств. Установлены 303 лица, которые находились в розыске. Кроме того, выявлены 356 лиц, которые, возможно, причастны к незаконным вооруженным формированиям», – сказал Семенишин.

Он также добавил, что полицией Донетчины в 2020 году установлено местонахождение и задержаны 233 участника незаконных вооруженных формирований, сообщено о подозрении 256 участникам НВФ.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк