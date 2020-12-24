При попытке пересечь блокпосты: На Донетчине выявили 356 участников незаконных вооруженных формирований

В Донецкой области на блокпостах в зоне проведения Операции Объединенных сил правоохранители выявили 356 человек, которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил начальник ГУНП Украины в Донецкой области Николай Семенишин в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«С начала года на блокпостах области задокументированы 243 факта незаконного оборота оружия, 371 факт незаконной перевозки наркотических средств. Установлены 303 лица, которые находились в розыске. Кроме того, выявлены 356 лиц, которые, возможно, причастны к незаконным вооруженным формированиям», – сказал Семенишин.

Он также добавил, что полицией Донетчины в 2020 году установлено местонахождение и задержаны 233 участника незаконных вооруженных формирований, сообщено о подозрении 256 участникам НВФ.