На Донетчине предприниматели создали около 600 рабочих мест (Инфографика)

В Донецкой области в течение 2019-2020 годов реализовалась программа поддержки предпринимательства, которая дала положительные результаты и экономический эффект. Об этом сегодня, 24 декабря, рассказала и.о. директора департамента экономики Донецкой облгосадминистрации Галина Чурикова в ходе коллегии Донецкой ОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, за два года 270 человек получили одноразовую помощь по безработице на организацию предпринимательской деятельности в сумме 10,3 млн грн, в том числе 33 внутренне перемещенных лица и 30 участников АТО.

Чурикова отметила, что программа развития предпринимательства также реализуется при участии международной помощи.

«В течение 2019-2020 годов осуществлялось постоянное сопровождение 185 бизнес-проектов, по которым получена поддержка в размере 76,4 млн грн, в том числе софинансирование местных бюджетов 31,4 млн грн», – сказала и.о. директора департамента.

Основаны такие виды деятельности, как переработка и производство сельхозпродукции, оказание медицинских услуг, производство стройматериалов, оказание услуг в сфере ЖКХ и другие.

«Благодаря полученной финансовой поддержке 167 субъектов малого предпринимательства-победителей отбора уже полностью реализовали проекты на сумму 68,7 млн грн. Этими победителями создано более 570 рабочих мест. От них уже поступило налогов на сумму 63 млн грн», – подытожила Галина Чурикова.