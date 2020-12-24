Штраф за выезд из неподконтрольного Донбасса через РФ: Юрист объяснил нюансы

Украинцев продолжают штрафовать за въезд в Украину при выезде из «Л-ДНР» через Россию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 декабря, во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения сообщил юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

По его словам, на практике чаще всего применяется ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории».

«Связано это с тем, что, чтобы привлечь человека к ответственности, не нужно рассмотрение дела судом. То есть, постановление о привлечении к административной ответственности составляется непосредственно пограничниками. Если человек его самостоятельно не обжалует, оно вступает в силу и человек признается таким, что совершил админправонарушение», – объяснил Фоменко.

Если речь идет о ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение государственной границы), то необходимо составленный протокол отправлять в суд для рассмотрения. Во многих случаях, отметил юрист, суд возвращает такие протоколы из-за недоработок, неправильного оформления либо нарушений при составлении.

При этом люди, в отношении которых составляется протокол или постановление, могут описать в этом документе свою позицию и свое несогласие с привлечением к ответственности. «В случае, если составляется постановление, можно требовать дополнительного составления протокола прямо на границе. Сотруднику Госпогранслужбы сообщаете, что хотите обжаловать – и он должен составить протокол и направить его в суд все равно. Дополнительное постановление составляется и протокол», – сообщил Михаил Фоменко.

«Если вы этого не сделали, и было составлено постановление о привлечении к админответственности, вам должны выдать обязательно эти копии – отпечатанные, сосканированные. И если составляются дополнительно какие-то материалы – то копии и этих материалов», – добавил он.

Рассматриваются такие дела по месту нарушения. «То есть в том районном суде, где находится пункт пропуска через государственную границу. Например, для пункта пропуска в Харьковской области ("Гоптовка", – ред.) – это будет суд Дергачевского района Харьковщины», – сказал Фоменко.

Рассматриваются такие дела по месту нарушения. «То есть в том районном суде, где находится пункт пропуска через государственную границу. Например, для пункта пропуска в Харьковской области ("Гоптовка", – ред.) – это будет суд Дергачевского района Харьковщины», – сказал Фоменко.

Обжаловать можно в течение 10 дней. «Подается исковое заявление о признании постановления незаконным и с требованием его отменить», – продолжил юрист.

«Что касается судебного сбора. Согласно законодательству, при обжаловании действий органа власти оплата судебного не нужна. Было соответствующее решение Верховного суда по делу, в котором обжаловались действия Кабмина (как органа власти, – ред.). И теперь все остальные суды должны руководствоваться этими разъяснениями. Но бывают случаи, что суды все-таки назначают судебный сбор. Тогда это решение можно оспорить тоже. Если же вы изначально подпадаете под освобождение от судебного сбора (таких оснований около 20), то это также нужно прописать в исковом заявлении», – заключил Михаил Фоменко.

Напомним, Украина может отменить штрафы за выезд из неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей через Россию. Переговоры по данному вопросу уже начал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников с главой Госпогранслужбы Украины.