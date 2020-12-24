На Луганщине – антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Луганской области – антирекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки выявлены 262 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 46-летняя женщина из города Лисичанск, 64-летний мужчина и 85-летняя женщина из Сватовского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 18 человек;
- Рубежное – 32;
- Северодонецк – 45;
- Беловодский район – 1;
- Белокуракинский – 13;
- Кременской – 11;
- Марковский – 1;
- Новоайдарский – 29;
- Новопсковский – 7;
- Попаснянский – 20;
- Сватовский – 33;
- Станично-Луганский – 18;
- Старобельский – 11;
- Троицкий – 23.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 9 443 человек, из них:
- выздоровел – 6 681 человек (70,8%);
- лечатся – 2 503 пациента, в том числе 396 – стационарно, 2 107 – амбулаторно (26,5%);
- умерли – 259 человек (2,7%).
За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 389 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 247 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27,4%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 001 132 человека (631 435 пациентов выздоровели, 17 395 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 33 738 случаев (выздоровел – 22 151 пациент, летальных случаев – 678).
В «ДНР» – 14 088 заболевших (выздоровели – 8 159 человек, скончался – 1 251 человек). В «ЛНР» – 2 009 заболевших (выздоровели – 1 694 человека, скончались – 164 человека).