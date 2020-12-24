На Луганщине – антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Луганской области – антирекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки выявлены 262 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 46-летняя женщина из города Лисичанск, 64-летний мужчина и 85-летняя женщина из Сватовского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 18 человек;

Рубежное – 32;

Северодонецк – 45;

Беловодский район – 1;

Белокуракинский – 13;

Кременской – 11;

Марковский – 1;

Новоайдарский – 29;

Новопсковский – 7;

Попаснянский – 20;

Сватовский – 33;

Станично-Луганский – 18;

Старобельский – 11;

Троицкий – 23.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 9 443 человек, из них:

выздоровел – 6 681 человек (70,8%);

лечатся – 2 503 пациента, в том числе 396 – стационарно, 2 107 – амбулаторно (26,5%);

умерли – 259 человек (2,7%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 389 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 247 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27,4%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 001 132 человека (631 435 пациентов выздоровели, 17 395 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 33 738 случаев (выздоровел – 22 151 пациент, летальных случаев – 678).

В «ДНР» – 14 088 заболевших (выздоровели – 8 159 человек, скончался – 1 251 человек). В «ЛНР» – 2 009 заболевших (выздоровели – 1 694 человека, скончались – 164 человека).