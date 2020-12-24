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На Луганщине – антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

24.12.20 15:54

В Луганской области – антирекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки выявлены 262 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 46-летняя женщина из города Лисичанск, 64-летний мужчина и 85-летняя женщина из Сватовского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 18 человек;
  • Рубежное – 32;
  • Северодонецк – 45;
  • Беловодский район – 1;
  • Белокуракинский – 13;
  • Кременской – 11;
  • Марковский – 1;
  • Новоайдарский – 29;
  • Новопсковский – 7;
  • Попаснянский – 20;
  • Сватовский – 33;
  • Станично-Луганский – 18;
  • Старобельский – 11;
  • Троицкий – 23.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 9 443 человек, из них:

  • выздоровел – 6 681 человек (70,8%);
  • лечатся – 2 503 пациента, в том числе 396 – стационарно, 2 107 – амбулаторно (26,5%);
  • умерли – 259 человек (2,7%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 389 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 247 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 27,4%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 декабря в Украине COVID-19 заболели 1 001 132 человека (631 435 пациентов выздоровели, 17 395 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 33 738 случаев (выздоровел – 22 151 пациент, летальных случаев – 678).

В «ДНР» – 14 088 заболевших (выздоровели – 8 159 человек, скончался – 1 251 человек). В «ЛНР» – 2 009 заболевших (выздоровели – 1 694 человека, скончались – 164 человека).

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