В шлеме виртуальной реальности: ДТЭК использует новые технологии в обучении энергетиков (Видео)

ДТЭК Донецкие электросети внедряет в промышленную эксплуатацию VR-тренажер для выполнения оперативных переключений на подстанциях. С его помощью будет проходить обучение и повышение квалификации персонала. Это позволит в реальных условиях работать быстро и безопасно. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Шлем виртуальной реальности и программное обеспечение VR-тренажера воссоздают модель подстанции 110 кВ «Ялта». Ощущение полного присутствия в виртуальном мире дает видеоизображение на 360 градусов. Ситуационная модель создана в реальном масштабе и максимально реалистична. Ученик изучает теорию и виртуально выполняет более 50 переключений при ремонте и вводе подстанции в работу. Все как в жизни – взаимодействие с оборудованием, работа с ключами, применение средств индивидуальной защиты, наблюдение за показателями, выполнение необходимых операций. Виртуальный учитель своим примером показывает, как нужно выполнить задачу.

«C помощью VR-тренажера специалисты компании смогут до автоматизма отработать свои действия на подстанции. А скорость и безопасность переключений оборудования – это стабильная работа электросети и надежное электроснабжение наших клиентов», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

VR-тренажер уже протестировали специалисты компании. В режиме обучения – с подсказкой, а во время экзамена – без.

Уже в начале 2021 года на виртуальном тренажере начнут обучаться молодые специалисты и повышать свою квалификацию дежурные электромонтеры компании.

Программу обучения на VR-тренажере разработала компания Kampov Technology (г. Мариуполь) при участии департаментов по охране труда и управлению персоналом ДТЭК Донецкие электросети.

Пример видео обучающего курса: