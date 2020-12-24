В Генштабе ВСУ озвучили количество боевых и небоевых потерь на Донбассе

С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибли почти полсотни украинских военных. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает «BBC News Украина».

В то же время там отмечают существенное уменьшение боевых потерь с началом «полного и всеобъемлющего прекращения огня» 27 июля.

В боях на востоке Украины за весь 2020 год погибли 49 украинских бойцов ( «боевые безвозвратные потери ВСУ»). Четверо из них погибли уже во время перемирия.

Раненых за год («боевые санитарные потери ВСУ»), по данным Генштаба по состоянию на 13 декабря, было 332 бойца, из них за время перемирия – 15. С 13 декабря на Донбассе ранили еще трех украинских военных.

Таким образом, количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросло до 335. А раненых за время перемирия – до 18.

«С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ», – отмечают в Генштабе.

Самыми «горячими» участками фронта остаются позиции на юге («Мариупольское направление»), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком.

В Генштабе также сообщили о небоевых потерях армии за год: «Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС 2020 года составляет 70 человек, из них с 27 июля – 15 человек».

К небоевым потерям относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

Также к небоевым потерям отнесли гибель бойца 14-й механизированной бригады, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а через несколько дней его тело вернула «народная милиция ЛНР» со следами многочисленных травм.