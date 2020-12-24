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Авто при выезде из РФ в Украину у жителей неподконтрольного Донбасса изымать не должны, – юрист

24.12.20 15:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

У украинцев, выезжающих из неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей через Россию, не должны изымать авто и отправлять транспортные средства на штрафстоянку. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 декабря, во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения сообщил юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

Фоменко осветил вопрос с обыском, изъятием вещей, изъятием транспортного средства на штрафстоянку.

По его словам, среди людей ходили «страшилки», которые не подтвердились – о том, что якобы при выезде с территории РФ машины изымаются как орудие административного правонарушения. «На самом деле это не так, это нарушение – в случае, если такое происходит, хотя бы в первую очередь обратиться на "горячую линию" Госпогранслужбы – это короткий номер 1598», – сказал юрист.

Он отметил, что «посреди поля», где есть трудности с фото- и видеосъемкой, при отсутствии адвоката человеку сложно бывает защитить свои права. Но делать это надо, и первый шаг – это «горячая линия» ГПСУ.

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