«Российский коронавирус не такой коварный»: Из «ДНР» пустили дополнительные автобусы в РФ

В «ДНР» на время новогодних праздников запускают дополнительные автобусные рейсы в Москву и Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба «министерства транспорта ДНР».

Как уверяют в «ведомстве», на сегодняшний день «организовано около 10 дополнительных отправлений по международным маршрутам: Донецк – Москва, Горловка – Москва, Донецк – Ялта, Горловка – Севастополь, Макеевка – Севастополь».

В обсуждении темы в соцсетях местные жители высказывают пожелания о том, что лучше бы «власти ДНР» открыли сообщение с соседней «ЛНР» и прекратили блокировать КПВВ на линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.

«Вопрос, который волнует большинство жителей ДНР: когда откроют свободное передвижение с Луганском и другими городами ЛНР? Когда, опять же, прекратится маразм в виде "борьбы с коронавирусом", из-за которого закрыты КПВВ с Украиной? Почему в РФ мы открываем дополнительные рейсы, а в Украину (люди будут ездить всегда, даже когда случится невероятное и Л-ДНР будут признаны Россией) едем окольными путями и за огромные средства? Российский коронавирус не такой страшный и коварный, как тот, который заражает людей в Украине?», – пишет один из донецких Telegram-каналов.

«Возникает еще один вопрос: а как же угроза коронавируса, которая никуда не делась? В РФ стабильно 26-28 тысяч новых заболевших за сутки. Лидерами по распространению ковида являются Москва и Питер. Что касается Крымского полуострова, то и здесь борьба с заболеванием продолжается, здесь вводят новые карантинные ограничения. Тем, кто собрался полюбоваться Ласточкиным гнездом, стоит учитывать, что Роспотребнадзор вскоре специальным указом введет дополнительные коронавирусные ограничения на полуострове», – отмечают в паблике.

«А в ЛНР когда проезд откроют?... Правильно, чем больше рейсов, тем быстрей люди по выезжают, безвозвратно... Так и хочется прокричать: люди, что вы творите? Хватит копать, остановитесь, вы и так на дне. Но понимаешь, это бесполезно. У этих людей память короткая, они уже даже не помнят как из Донецка были международные авиарейсы еще каких-то 7 лет назад, они теперь радуются автобусам. Господи, как же легко из простых людей с помощью пропаганды и уголовников сделать непонятно что», – пишут дончане в комментариях к теме.