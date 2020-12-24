Родились в «Л-ДНР», пропустили сроки, уровень дохода: Юристы рассказали о нюансах помощи семьям с детьми

Законодательством Украины предусмотрены несколько видов социальной помощи семьям с детьми. Однако при получении помощи родители часто сталкиваются с определенными трудностями и недоразумениями. Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» прокомментировали самые распространенные мифы о государственной помощи семьям с детьми.

Помощь при рождении не назначают на ребенка, родившегося на неподконтрольной территории

❌ Миф

На самом деле действующим законодательством, в частности Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми», не предусмотрено прямой зависимости помощи при рождении ребенка от его места рождения.

Однако, нужно помнить, что в перечне документов, представляемых для назначения соответствующих выплат, есть свидетельство о рождении ребенка. Если такое свидетельство было выдано на неподконтрольной территории Донецкой или Луганской областей, оккупированного Крыма, то орган социальной защиты населения не сможет принять его во внимание и назначить помощь. В этом случае родителям или опекунам ребенка предварительно надо обратиться в суд для установления факта рождения ребенка и в дальнейшем получить свидетельство украинского образца в органах государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГСах).

Несвоевременное обращение за помощью при рождении – повод для отказа в ее назначении

✅ Правда, но частично

Статьей 11 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми», а так же Постановлением Кабмина от 27.11.2001 № 1751

Законодательством предусмотрено, что помощь при рождении ребенка назначается при условии, если обращение за ее назначением поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка (ст. 11 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми», Постановлением КМУ от 27.11.2001 № 1751). Пропуск этого срока в большинстве случаев, действительно, будет основанием для отказа в назначении соответствующей помощи.

«Вместе с тем, если такой срок был пропущен по уважительным причинам (например, из-за длительного рассмотрение судебного дела об установлении факта рождения ребенка на оккупированной территории или невозможности своевременно оформить свидетельство о рождении ребенка по другим причинам и т.д.), то решение органа социальной защиты населения об отказе в назначении соответствующей помощи может быть успешно обжаловано в судебном порядке. В этом случае будет иметь значение п. 3 Конвенции о правах ребенка, в понимании которой помощь при рождении ребенка по своей природе является помощью самому ребенку, а не его родителям, а потому невозможность своевременного обращения одним из родителей в орган, осуществляющий назначение помощи при рождении ребенка, – это нарушение интересов ребенка», – отметили юристы.

«Пакеты малыша» вернули, а кто не получили помощь в 2020 году, останутся без компенсации

❌ Миф

Выдачу единовременного натуральной помощи «пакет малыша», действительно, сначала отменили, а затем вернули в течение 2020 года. Вместе с тем в соответствии с Постановлением Кабмина от 25.11.2020 № 1180, лица, которые не смогли ее получить в текущем году, имеют право на получение вместо него денежной компенсации. При этом на детей, родившихся в период с 24 октября 2020 года до 1 июля 2021, компенсацию назначат в случае неполучения единовременной натуральной помощи «пакет малыша» по независящим от получателя причинам, среди которых, в частности:

рождения ребенка до 37-го полной недели беременности (154-259 суток);

рождения ребенка за границей;

обсервация, карантин, самоизоляция;

отсутствие «пакета малыша» в учреждении здравоохранения, органе социальной защиты населения по месту жительства / пребывания новорожденного ребенка.

В свою очередь родители детей, родившихся начиная с 1 июля 2021 года, смогут самостоятельно выбрать: получать им «пакет малыша» или денежную компенсацию вместо него.

Если доход превышает установленный минимум, помощь на детей одиноким матерям не назначат

✅ Правда

Помощь на детей одиноким матерям / одиноким усыновителям / матери (отцу) в случае смерти одного из родителей предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев (ст. 18-3 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми»).

Обращаем внимание, что прожиточный минимум с 1 декабря 2020 составляет:

на ребенка в возрасте до 6 лет – 1921 грн;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет – 2395 грн.

Как рассчитать совокупный доход семьи – см. по ссылке.

Соответственно, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев превысит 100% приведенного выше прожиточного минимума для ребенка, то помощь на детей одиноким матерям не будет назначаться.

Многодетные семьи имеют право на помощь в размере 1700 грн на ребенка

✅ Правда, но частично

Постановлением Кабмина от 13.03.2019 № 250 для многодетных семей, действительно, предусмотрена материальная помощь в размере 1700 грн ежемесячно. Вместе с тем назначается она не на всех детей, которые воспитываются в такой семье, а на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами.

Выплачивается она ежемесячно по месяц достижения таким ребенком 6-летнего возраста включительно.

Однако если в семье одновременно родилось двое и более детей, в результате чего семья получила статус многодетной, выплата помощи осуществляется на каждого такого ребенка.