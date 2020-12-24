Штрафы за въезд в Украину через РФ: Что будет, если его не оплатить

Когда человек выезжает из «Л-ДНР» через Россию, то при въезде в Украину, пограничники составляют постановление на штраф. Его нужно оплатить в течение 15 дней, иначе размер штрафа удвоится. Также штраф можно обжаловать. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 декабря, во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения сообщил юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

«После получения квитанции на оплату штрафа (обычно это 1700 грн), его нужно оплатить в течение 15 дней. В случае неоплаты – штраф увеличивается вдвое», – сказал юрист.

Если же человек подал заявление в суд на обжалование постановления о штрафе, то суд чаще всего рассматривает такое заявление больше, чем 15 дней. «В этой связи люди переживают, что если суд примет решение не в их пользу, то придется платить двойной штраф. Но это не так. Согласно Кодекса Украины об административных правонарушениях – если дело рассматривается в суде, то этот срок оплаты штрафа прерывается. И после вынесения решения суда этот срок начинает отсчитываться с начала. Т.е. после вынесения решения суда не в вашу пользу вы можете заново отсчитывать эти 15 дней на оплату штрафа», – рассказал Михаил Фоменко.

И обязательно после оплаты штрафа – либо при получении постановления, либо по решению суда – нужно отправить квитанцию по адресу, который будет указан в постановлении пограничников. Таким образом человек подтверждает факт оплаты. «Иначе пограничники могут его не получить, не увидеть оплату, и тогда они передадут дело в исполнительную службу. И тогда этот штраф будут взыскивать с ваших доходов», – акцентировал юрист.

Напомним, что Фоменко также сообщил, что на практике при таком въезде в Украину пограничники чаще всего применяют ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории». Эта статья позволяет им выписывать сразу постановление на штраф без суда. Если же они применяют ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение государственной границы), то составленный протокол необходимо отправлять в суд для рассмотрения, и именно суд принимает решение – платить человеку штраф или нет.

Как сообщалось ранее, при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены.