От Львовщины до Донетчины: В 2021-м откроют самую длинную трассу Украины

В 2021 году планируется открыть самую длинную трассу в стране – М-30, которая тянется от города Стрый Львовской области до Луганской области. Но пока она будет доходить лишь до города Покровск (Донецкая обл.).

Как сообщили в «Укравтодоре», новый маршрут М-30 Стрый – Изварино объединит две дороги международного значения М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка и М-04 Знаменка – Луганск – Изварино. Общая длина трассы составит 1392,3 км.

До 2014 года трасса М-30 доходила до пгт Изварино Луганской области, однако сейчас данный населенный пункт и еще 200 км данной дороги находятся под контролем «ЛНР».

«Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая длинная дорога в Украине – 1400 километров. Она будет идти со Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 км этой дороги – на временно оккупированной части Луганской области», – заявил сегодня, 24 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Но даже без учета 200 км на неподконтрольной территории эта трасса в фактических 1200 км – все равно самая длинная в Украине. «Потому что сейчас в Украине самая большая по протяженности дорога составляет 800 км», – уточнил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Полностью завершить обновление маршрута от Стрыя до Покровска планируют до 24 сентября 2021 года. Сейчас восстановили более 580 км будущего маршрута М-30. К концу 2021 отремонтируют еще 750 км.