RU
Все новости

На Донетчине подорвался боец ООС

24.12.20 17:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 24 декабря, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донецтчине на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».

Отмечается, что ЧП произошло в районе города Красногоровка. В результате подрыва военнослужащий получил ранение.

«Украинскому защитнику оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части», – говорится в сообщении.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк