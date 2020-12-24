На Донетчине подорвался боец ООС

Сегодня, 24 декабря, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донецтчине на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».

Отмечается, что ЧП произошло в районе города Красногоровка. В результате подрыва военнослужащий получил ранение.

«Украинскому защитнику оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части», – говорится в сообщении.