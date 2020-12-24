Студенты, учащиеся, трудящиеся: Юристы сообщили размеры «пособий переселенца»

Внутреннее перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную адресную помощь (т.н. «пособие переселенца»). За последние годы по основным позициям произошло повышение размера выплат, передают «Донецкие новости».

Порядок оформления и выплаты адресной помощи регулируется Постановлением КМУ № 505 от 01.10.2014 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Отметим, что еще в 2018 году произошло повышение размера базового пособия переселенца для нетрудоспособных лиц (пенсионерам и детям до 18 лет) – с 884 до 1000 грн. Но при этом размер пособия для трудоустроенных ВПЛ так и остался на уровне 2014 года – 442 грн в месяц. Эти выплаты в 1000 и 442 грн сохраняются до сегодняшнего дня.

Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» рассказали о размерах адресной помощи для иных категорий ВПЛ.

В частности, если ребенок-ВПЛ достигает 18 лет и обучается на дневной форме в учреждениях образования, обеспечивающих получение полного общего среднего, профессионального (профессионально-технического) или высшего образования – размер его адресной помощи составляет 1000 грн. Получает он данное пособие до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им 23 лет.

Если переселенец имеет инвалидность, то размер его адресной помощи увеличивается с каждым увеличением прожиточного минимума. Так, адресная помощь составляет:

для лиц с инвалидностью I группы – 130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 01.12.2020 – 2299 грн 70 коп.)

для лиц с инвалидностью II группы – 115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 01.12.2020 – 2034 грн 35 коп.)

для лиц с инвалидностью III группы – прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (с 01.12.2020 – 1769 грн).

В выплатах адресной помощи есть суммарное ограничения на семью. Этот параметр сохраняется с 2018 года. Общий размер пособия на семью рассчитывается как сумма размеров адресной помощи на каждого члена семьи и не может превышать:

3000 грн – по общему правилу (для обычных семей);

3400 грн – для семьи, в состав которой входит один человек с инвалидностью или ребенок с инвалидностью;

5000 грн – для многодетной семьи.

Общий размер пособия на семью, в состав которых входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью), максимальным размером не ограничивается.