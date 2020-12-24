Киевская горбольница №17 получила высококлассный аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал современный аппарат искусственной вентиляции легких Киевской городской клинической больнице №17. Помощь государственному здравоохранению оказывается в рамках масштабного проекта «Борьба с COVID-19 в Украине». Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Фонда.

«Когда Украина столкнулась с угрозой пандемии, Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК «Шахтер» и других активов SCM и направил 300 миллионов гривен на помощь стране в борьбе с коронавирусом. Это наибольший вклад одного благотворителя в государственную медицину. Для эффективной работы Фондом был создан проект «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Проект не имеет аналогов в стране. В его рамках было передано более 1000 единиц современного медицинского оборудования для государственных больниц и лабораторий. Ключевым элементом этой помощи стране стала закупка свыше 200 современных аппаратов ИВЛ. Именно в них украинская медицина нуждалась больше всего», – рассказал Владимир Капустин, представитель Фонда.

Завотделением анестезиологии больницы №17 Валентина Борисова поблагодарила за столь актуальную и важную для медиков поддержку. «Надеюсь, что этот аппарат ИВЛ экспертного класса спасет жизнь не одного украинца. А также очень нам поможет», – сказала она.

Фонд Рината Ахметова помогает медикам не только оборудованием и расходными материалами. В частности, Фонд провел две онлайн-конференции для врачей, которые работают с аппаратами искусственной вентиляции легких. Это были трехчасовые вебинары, где ведущие эксперты МОЗ делились передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями аппаратов ИВЛ. В онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова приняли участие около 2000 украинских медиков. В том числе три врача Киевской горбольницы № 17. Им вручили соответствующие сертификаты.

Также медики получили от Фонда комплекты одежды, изготовленной по специальному заказу. На сегодняшний день врачам государственных больниц Украины выдано уже почти 1300 таких костюмов.

«В эти дни мы закрываем еще одну медицинскую потребность – кислородные концентраторы. Для 27 больниц Украины в декабре закуплено 140 таких аппаратов», – отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – напомнили в пресс-службе.