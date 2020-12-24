Киев – на третьем: Главная елка Мариуполя признана самой красивой в Украине (Фото)

Главная новогодняя елка Мариуполя признана самой красивой в Украине. Таков результат голосования, проведенного Facebook-группой Travels in UA.
«Настоящая битва городов разгорелась в группе Travels in UA за звание самой красивой главной елки среди городов Украины! Кто бы мог подумать, что пост с обзором рождественских елок получит охват более 100 тыс. И около 600 распространений. И победителем стал Мариуполь, собрав 3,1 тыс. лайков под фото своей елки», – сообщил администратор группы, журналист и путешественник Андрей Тычина.
На втором месте – елка в Полтаве (1,2 тыс. лайков). А главная елка Украины – на Софийской площади в Киеве – заняла третье место (524 лайков).
Голосование проводилось 20 и 21 декабря. На звание самой красивой елки претендовали 16-ти городов. Их главные символы Нового года выглядели следующим образом: