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Киев – на третьем: Главная елка Мариуполя признана самой красивой в Украине (Фото)

24.12.20 18:28
Городская елка Мариуполя
Городская елка Мариуполя / Фото: facebook.com

Главная новогодняя елка Мариуполя признана самой красивой в Украине. Таков результат голосования, проведенного Facebook-группой Travels in UA.

«Настоящая битва городов разгорелась в группе Travels in UA за звание самой красивой главной елки среди городов Украины! Кто бы мог подумать, что пост с обзором рождественских елок получит охват более 100 тыс. И около 600 распространений. И победителем стал Мариуполь, собрав 3,1 тыс. лайков под фото своей елки», – сообщил администратор группы, журналист и путешественник Андрей Тычина.

На втором месте – елка в Полтаве (1,2 тыс. лайков). А главная елка Украины – на Софийской площади в Киеве – заняла третье место (524 лайков).

Главная елка Мариуполя

Голосование проводилось 20 и 21 декабря. На звание самой красивой елки претендовали 16-ти городов. Их главные символы Нового года выглядели следующим образом:

Главная елка Украины на Софийской площади в Киеве
Львов
Полтава
Ивано-Франковск
Луцк
Ужгород
Житомир
Хмельницкий
Черновцы
Сумы
Одесса
Запорожье
Харьков
Чернигов

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