Прилетели из Украины: В «ЛНР» пугают «туберкулезными» 100-рублевками

На листовках украинских волонтеров, стилизированных под 100-рублевую российскую купюру, в Луганске обнаружили «возбудителей микобактерий туберкулеза». Такой сюжет вышел на «республиканском» телеканале «ЛНР». Там призывали людей не брать в руки эту «гадость», сказали, что некоторым любопытным уже стало плохо, а Украина разбросала отравленную агитацию намеренно в районе общеобразовательной школы, передает «Радио Свобода».

По версии данного телеканала, на город Славяносербск упали листовки в виде 100-рублевых банкнот. Начальник «Славяносербского РОВД» Артем Ващенко заявил, что подобравшим листовки жителям вскоре стало плохо: «Стали поступать жалобы на ухудшение состояния здоровья. Руководством МВД ЛНР было принято решение направить вышеуказанные изъятые листовки, образцы, на исследование в республиканскую санитарно-эпидемиологическую службу».

В сюжете говорится, что листовки исследовали в лаборатории на наличие возбудителей кишечных инфекций, и, не найдя их, направили объект в противотуберкулезный диспансер. А там ПЦР-исследование обнаружило на листовках «возбудителя микобактерий туберкулеза». «Лаборатория провела посев этого материала. Это входит в алгоритм обследования. Результат будет известен через 70 дней», – говорит руководитель противотуберкулезного диспансера Наталья Рыбченко.

Однако «республиканцы» умолчали, что инкубационный период туберкулеза составляет как минимум месяц. Так что людям никак не могло «стать нехорошо» в день контакта с якобы зараженной бумагой.

Историю прокомментировал украинский врач-инфекционист Дмитрий Яковенко. «Я не думаю, что кто-то специально кашляет на эти листовки. Это полный бред. Я не считаю, что это заслуживает внимания и не считаю, что листовки могут быть распространителями инфекции… Я подвергаю большому сомнению информацию, которая идет оттуда, что кто-то целенаправленно здесь тысячи листов обкашлял», – сказал он.

По его мнению, теоретически, даже если и были бактерии на листовках, – то их могли занести уже на неподконтрольной территории. Если, например, их держал в руках и кашлял на них больной человек.

Но то, что листовки действительно были сброшены на «ЛНР» с беспилотника – это достоверный факт. Беспилотником управлял волонтер с позывным «Снигурь». Идею сделать и сбросить листовки, оформленные под сторублевую банкноту, «Снигурь» называет «стопроцентным троллингом».

«Это был анекдот. Самый настоящий анекдот. До такого же надо было додуматься! Ну, если люди верят в "распятых мальчиков", то они и про туберкулез могут поверить. То, что они рассказывают про туберкулез, специально делается для того, чтобы люди, которые находят такие листовки, не оставляли их дома. Потому что это пропаганда, или как там они квалифицируют. Поэтому они придумывают любые истории про нас», – комментирует «Снигурь».

Сам «Снигурь» до войны работал управляющим трейдером, торговал на фондовой бирже. С началом войны на Донбассе он не подошел для службы в окопах по состоянию здоровья, поэтому выучился на пилота беспилотника. Самолет «Лелека» – украинский, его сделали в Днепре. И этот запуск листовок на «Л-ДНР» – уже не первый.

Волонтер рассказал, как проходит процесс сброса листовок с помощью «Лелеки». Самолет связывают с пилотом антенны, на ноутбуке в специальной программе прописывают маршрут. Листовки загружают в отсек внутри беспилотника: за один раз их туда помещается около 3 тысяч. На листовках, например, поздравления с Днем вооруженных сил Украины и надписи «Победа будет за нами».

Самолет летит по маршруту и возвращается назад. «Снигурь» говорит, что «республиканцы» постоянно пробуют перехватить и посадить «Лелеку», но еще ни разу не получалось.

«Снигурь»

Обычно попадание волонтерских листовок в «Л-ДНР» стараются замалчивать. Но эта акция выдалась особенно успешной: листовки напечатали «под деньги». И это привлекло внимание людей. Они стали подбирать «сторублевки», что говорит о крайне низком уровне жизни в «ЛНР». В этом убеждена аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Люди брали деньги-листовки и, возможно, пробовали ими расплачиваться. Поэтому в Луганске придумали ответить, как говорит Кучеренко, такой «низкопробной пропагандой».

«Если людям не нужны деньги, если они не нуждаются очень остро – очевидно, они ничего с пола подбирать не будут. Особенно сейчас, когда коронавирус, и все всего боятся. Поэтому им пришлось информационно реагировать на это, выдумывая совершенно дикую историю про туберкулез», – считает аналитик.