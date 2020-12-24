По косвенным факторам: Как украинские пограничники узнают, что человек был в «Л-ДНР»

При поездке в «Л-ДНР» и возвращении оттуда в Украину через территорию России, на границе украинские пограничники проверяют по электронной базе пересечения человеком как государственной границы, так и КПВВ на Донбассе. И при нестыковках пограничники понимают, что человек посещал «Л-ДНР» незаконным способом, и тогда привлекают его к административной ответственности в виде штрафа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 декабря, во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

Чаще всего таких граждан при прибытии из России в Украину штрафуют по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях – «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории».

Но прибывая из России доказательства, что человек едет из «Л-ДНР», – косвенные. «У пограничников есть электронная система, которая фиксирует выезд на оккупированную территорию через КПВВ. А потом если вы оказываетесь на территории Российской Федерации – это и есть доказательство способа вашего выезда с оккупированной территории. По базе, вы в РФ из Украины не выезжали, но каким-то образом там оказались. Это и будет для пограничников подтверждение нарушения, и на основании этого они привлекают к ответственности», – пояснил Михаил Фоменко.

А вот если человек выезжает из Украины в Россию, оттуда попадает в «Л-ДНР», а потом таким же образом возвращается обратно – то в данном случае пограничники видят только выезд и въезд на территорию Россию. «То есть если в этот промежуток времени человек не будет пересекать КПВВ на Донбассе, то информации, что он был на неподконтрольной территории, в базе не будет видно. Потому что, насколько мы знаем, Россия не обменивается с Украиной информацией о пересечении людьми участка "границы" с оккупированными территориями. Таким образом, отследить это невозможно», – акцентировал юрист.

Напомним, что Фоменко также сообщил, что на практике при таком въезде в Украину пограничники чаще всего применяют ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории». Эта статья позволяет им выписывать сразу постановление на штраф без суда. Если же они применяют ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение государственной границы), то составленный протокол необходимо отправлять в суд для рассмотрения, и именно суд принимает решение – платить человеку штраф или нет.

Также юрист рассказал, что будет, если в течение 15 дней не оплатить штраф.

Как сообщалось ранее, при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены.