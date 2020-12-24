Ездить поездом станет удобнее и безопаснее, а страна начнет зарабатывать на грузовых перевозках. «Укрзализныця» обещает, что благодаря реформе даже билеты на электрички будут продавать онлайн, передает ТК «Украина».

«Укрзализныця» разделилась на три отдельные филиала. Один – будет возить людей, второй – товары, третий – заниматься жд-путями. Каждый филиал будет иметь свой собственный бюджет, чтобы и на вагоны хватало, и на рельсы со шпалами. Эксперты отмечают, что так будет проще распоряжаться средствами. А тарифы на все виды перевозок станут справедливыми.

«Чего мы хотим достичь? Превратить архаичную "Укрзализныцю" в компанию с эффективной моделью управления. Для того, чтобы она стала прибыльным бизнесом», – заявил председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак.

«Возможность получить финансирование на пассажирские перевозки – это значит иметь нормальный подвижной состав, нормальные условия труда для сотрудников, которые будут улыбаться пассажирам и предоставлять нормальный сервис», – добавил руководитель филиала «Пассажирская компания" АО "Укрзализныця"» Александр Перцовский.