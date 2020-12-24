В «ЛНР» обвиняют сотрудников ОБСЕ в торговле автомобилями

В «ЛНР» заявляют, что пятеро сотрудников луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ незаконно ввезли в «республику» из ЕС транзитом через Украину 16 легковых автомобилей для продажи в «ЛНР». Такое сообщение сегодня, 24 декабря, распространила пресс-служба «МВД ЛНР».

В сообщении говорится, что у жителя Луганска при постановке на учет в «МРЭО ЛНР» купленного им автомобиля возникли проблемы, связанные с подтверждением законности происхождения транспортного средства. При осмотре автомобиля представители «МВД ЛНР» выявили повреждение идентификационного номера.

«В ходе проверки сотрудниками Артемовского РОВД МВД ЛНР было установлено, что данный автомобиль заявитель приобрел на территории ЛНР у гражданина 1977 г. р., который на данный момент является действующим сотрудником луганской команды СММ ОБСЕ. В ходе проведенных мероприятий установлено, что сотрудники СММ ОБСЕ Манухов Д.А., Синякин С.Н., Бирюков А.Г., Шиповских С.В., Мохсин М., пользуясь достигнутым в рамках Минского процесса иммунитетом от уголовного преследования в ЛНР, организовали незаконную схему продажи иностранных автотранспортных средств на территории Луганской народной республики в обход существующей системы налогообложения ЛНР», – утверждается в сообщении.

«Вышеуказанными лицами было ввезено на таможенную территорию ЛНР для продажи 16 транспортных средств из ЕС транзитом через Украину», – продолжили в «МВД».

В «ЛНР» напоминают, что «Кодекс поведения ОБСЕ» запрещает сотрудникам миссии заниматься какой-либо оплачиваемой деятельностью или работой за пределами ОБСЕ.

«Кроме того действия указанных лиц подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229 УК ЛНР "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица". В результате незаконной деятельности республике был нанесен ущерб на сумму более 500 тыс. российских рублей (189 тыс. грн по местному курсу валют, – ред.», – заключили в «республике».

Также «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего уверяет, что в СММ ОБСЕ пообещали принять меры «надлежащего реагирования» в связи с обвинениями в адрес их сотрудников. «Они начали проводить проверку, изучать эти обстоятельства, и в случае, если изложенные факты получат подтверждения, руководство Миссии предпримет необходимые меры для того, чтобы пресечь противоправные действия [своих сотрудников]», – сказал Дейнего.