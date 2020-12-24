Украина снова будет закупать электроэнергию у России

Украина может снова импортировать электроэнергию из России. Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) сняла ограничения на импорт. Эксперты говорят, что это может обернуться энергетическим кризисом для Украины и нанести миллиардные убытки. Кроме того стране хватает собственного электричества, поэтому не понятно, зачем его закупать у страны-агрессора, передает ТК «Украина».

Уже через неделю должны возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Причем Россия готова продавать Украине киловатты дешевле, чем в самой Федерации.

«Ситуация прямо скажем непростая. Да, эта дешевая электроэнергия выгодна для конечного потребителя – прежде всего, промышленности. Однако она приводит к тому, что внутренним производителям электроэнергии сложно конкурировать с дешевым продуктом соседнего государства», – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По словам экспертов, из-за этого импорта собственные украинские киловатты стране станут не нужны. Теплоэлектростанции остановятся, а за ними и шахты, потому что продавать уголь будет некому.

«Если остановятся шахты, то все равно придется начислять зарплату шахтерам, и предприятия понесут очередные убытки. И это все приведет к окончательному банкротству украинских угольных предприятий», – акцентирует народный депутат, фракция партии ВО «Батькивщина» Михаил Волынец.

С таким энергокризисом Украина уже сталкивалась весной этого года. Потому с октября 2019-го по март 2020-го электричество закупали у России. В результате, большинство угольных шахт простаивало, останавливались и тепловые, и атомные электростанции.

Тогда шахтеры приехали на массовую забастовку в Киев. Президент Владимир Зеленский публично потребовал остановить поставки из России. Убытки для украинской энергетики от импорта из России, по оценкам экспертов, составили 3 млрд грн.

При этом эксперты напоминают, что Украина знает, что такое энергетический крючок России. Так было с газом. Вот и дешевая в начале электроэнергия впоследствии непременно подорожает. Ведь когда украинские энергопредприятия исчезнут, российские смогут диктовать заоблачные цены. И Европа не подстрахует Украину даже при большом желании. Ведь пока идет украинско-российская торговля, тема объединения с энергосистемой ЕС – остановлена.

«У нас были все возможности, если не в 2021-м, то в 2022 году интегрироваться, выйти на европейский рынок электроэнергии. Да, он дороже, жестче, но, с точки зрения страны он безопасный, он не переходит в политическую плоскость», – прокомментировал министр энергетики (1999-2000, 2005-2006 гг.) Иван Плачков.

Чтобы предотвратить энергетический кризис, депутаты готовят обращениях к правительству. В Раде уже есть законопроект, который не позволит восстановить закупки в России. Депутаты хотят введения запрета до конца следующего года.

«Чтобы за это время наша система интегрировалась с европейской. Тогда мы выходим на европейский рынок, мы сможем экспортировать энергию туда, а это главная наша цель. Когда нужно, то сможем импортировать ток из Европы. Не нужна нам сегодня российская электроэнергия», – подчеркивает народный депутат, фракция партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Сейчас Рада ушла на рождественские каникулы. Профильный комитет не рассмотрит законопроект в этом году. Поэтому принять запрет не получится, по крайней мере, до конца января, пока Верховная Рада не соберется снова. (

А до этого работа сотен тысяч людей в Украине под угрозой – и работников электростанций, и угольщиков, и перевозчиков. Кроме того будущих цен на электричество пока никто не может не спрогнозировать.