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Украина снова будет закупать электроэнергию у России

24.12.20 21:50
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина может снова импортировать электроэнергию из России. Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) сняла ограничения на импорт. Эксперты говорят, что это может обернуться энергетическим кризисом для Украины и нанести миллиардные убытки. Кроме того стране хватает собственного электричества, поэтому не понятно, зачем его закупать у страны-агрессора, передает ТК «Украина».

Уже через неделю должны возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Причем Россия готова продавать Украине киловатты дешевле, чем в самой Федерации.

«Ситуация прямо скажем непростая. Да, эта дешевая электроэнергия выгодна для конечного потребителя – прежде всего, промышленности. Однако она приводит к тому, что внутренним производителям электроэнергии сложно конкурировать с дешевым продуктом соседнего государства», – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По словам экспертов, из-за этого импорта собственные украинские киловатты стране станут не нужны. Теплоэлектростанции остановятся, а за ними и шахты, потому что продавать уголь будет некому.

«Если остановятся шахты, то все равно придется начислять зарплату шахтерам, и предприятия понесут очередные убытки. И это все приведет к окончательному банкротству украинских угольных предприятий», – акцентирует народный депутат, фракция партии ВО «Батькивщина» Михаил Волынец.

С таким энергокризисом Украина уже сталкивалась весной этого года. Потому с октября 2019-го по март 2020-го электричество закупали у России. В результате, большинство угольных шахт простаивало, останавливались и тепловые, и атомные электростанции.

Тогда шахтеры приехали на массовую забастовку в Киев. Президент Владимир Зеленский публично потребовал остановить поставки из России. Убытки для украинской энергетики от импорта из России, по оценкам экспертов, составили 3 млрд грн.

При этом эксперты напоминают, что Украина знает, что такое энергетический крючок России. Так было с газом. Вот и дешевая в начале электроэнергия впоследствии непременно подорожает. Ведь когда украинские энергопредприятия исчезнут, российские смогут диктовать заоблачные цены. И Европа не подстрахует Украину даже при большом желании. Ведь пока идет украинско-российская торговля, тема объединения с энергосистемой ЕС – остановлена.

«У нас были все возможности, если не в 2021-м, то в 2022 году интегрироваться, выйти на европейский рынок электроэнергии. Да, он дороже, жестче, но, с точки зрения страны он безопасный, он не переходит в политическую плоскость», – прокомментировал министр энергетики (1999-2000, 2005-2006 гг.) Иван Плачков.

Чтобы предотвратить энергетический кризис, депутаты готовят обращениях к правительству. В Раде уже есть законопроект, который не позволит восстановить закупки в России. Депутаты хотят введения запрета до конца следующего года.

«Чтобы за это время наша система интегрировалась с европейской. Тогда мы выходим на европейский рынок, мы сможем экспортировать энергию туда, а это главная наша цель. Когда нужно, то сможем импортировать ток из Европы. Не нужна нам сегодня российская электроэнергия», – подчеркивает народный депутат, фракция партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Сейчас Рада ушла на рождественские каникулы. Профильный комитет не рассмотрит законопроект в этом году. Поэтому принять запрет не получится, по крайней мере, до конца января, пока Верховная Рада не соберется снова. (

А до этого работа сотен тысяч людей в Украине под угрозой – и работников электростанций, и угольщиков, и перевозчиков. Кроме того будущих цен на электричество пока никто не может не спрогнозировать.

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