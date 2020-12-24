Штрафы за выезд из «Л-ДНР» через Россию: Суды становятся как на сторону граждан, так и пограничников

Когда украинец посещал «Л-ДНР» или выезжал из «республик» вне официальных КПВВ, а через Россию, то на него пограничники составляют протокол о штрафе за нарушение правил пересечения государственной границы или правил въезда/выезда на неподконтрольную территорию. Но такой протокол или постановление пограничников можно обжаловать в суде. Практика показывает, что в одних и тех же случаях суды принимают решения как об отмене штрафа, так и о назначении их. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 декабря, во время онлайн-консультации на тему перемещения через линию соприкосновения рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

Он перечислил наиболее частые причины, когда человек подает иск в суд, и суд принимает решение в пользу гражданина и освобождает от ответственности по штрафу.

Во-первых, когда Госпогранслужба со своей стороны не подала документ, который называется «Отзыв на исковое заявление». «Такое бывает. Видимо, из-за нагрузки они не всегда могут подать свою позицию в суд в виде "Отзыва на исковое заявление". В таком случае обычно суд снимает ответственность с человека, с учетом того, что вторая сторона не подтвердила законность привлечения к ответственности. Т.е. Госпогранслужба должна предоставить материалы, которые должны подтвердить нарушение», – пояснил Фоменко.

Во-вторых, суд освобождает от ответственности, если материалы Госпогранслужбы были составлены с нарушениями. «Есть официальный порядок оформления протоколов об административных правонарушениях, в нем прописаны основные правила. Например, что на постановлении должна быть мокрая печать; подпись сотрудника, который его составлял; описание объективной стороны – т.е. что именно человек нарушил, обязательно должна быть указана статья законодательства. Кроме того, должны быть указаны ФИО человека, и каким образом выявили совершенное им нарушение, в данном случае – нарушение порядка въезда / выезда с оккупированной территории. Если чего-то из этого нет, то это уже нарушение составления материала», – продолжил юрист.

В-третьих, на рассмотрение дела об обжаловании административной ответственности отводится 3 месяца. «То есть если суд в течение 3 месяцев не успевает рассмотреть ваше дело, то дело подлежит закрытию и вас уже не смогут привлечь к административному взысканию», – акцентировал представитель «Донбасс SOS».

При обжаловании постановления Госпогранслужбы гражданин в своем исковом заявлении должен опираться га две основные статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП):

что такое нарушение было вызвано крайней необходимостью – это ст. 18 КУоАП «Крайняя необходимость». В ней говорится, что не является административным правонарушением действие (которое хоть и предусмотрено законодательством) – «совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей государственному или общественному порядку, собственности, правам и свободам граждан…, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред»;

что такое нарушение малозначительное – ст. 22 КУоАП «Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения». В ней говорится, что «при малозначительности совершенного административного правонарушения орган (должностное лицо), уполномоченный решать дело, может освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием».

«Общеизвестно, что в Донецкой области пункты пропуска [со стороны "ДНР"] не функционируют. И в те два дня в неделю [когда "ДНР" открывает КПП "Еленовка"], пропуск людей минимален. Если до карантина у нас за неделю линию разграничения пересекали десятки тысяч человек, то сейчас ее проходят в Донецкой области около 100 человек. То есть фактически у нас есть ситуация о невозможности прохождения линии разграничения. Также есть позиция, что пункт пропуска ["ЛНР"] в Луганской области не пропускает людей с пропиской в Донецкой области. Соответственно выехать через тот же ежедневно работающий КПВВ "Станица Луганская" они не могут. И получается, что такие люди могут выехать только через Российскую Федерацию», – пояснил Фоменко.

Он отметил, что в большинстве своем суды рассматривают такие дела шаблонно. «Бывали случаи, когда идут 15-16 решений подряд, и аргументация одинакова – вплоть до запятой. Видимо, не особо изучаются основные моменты, обстоятельства дела. В некоторых случаях судья выносит одно и то же постановление в 15-ти разных случаях, рассматривая их все за, грубо говоря, 10 минут. Такая ситуация есть», – описал юрист.

По его словам, к сожалению, в таких шаблонных решениях суд часто не учитывает моменты о том, что человек нарушил правила в виду острой необходимости, что иначе, кроме как через Россию, он въехать / выехать на неподконтрольную территорию не может. «В некоторых решениях было вообще указано, что украинские КПВВ функционируют, соответственно, возможность выехать у вас была», – привел пример судейской аргументации Фоменко.

Отрицательное решение суда первой инстанции можно оспорить в апелляционном суде. «И в исковом заявлении нужно четко расписать ситуацию, в которой вы находитесь. С отсылами типа, что согласно общеизвестным публикациям в СМИ, по данным официальных ресурсов Операции Объединенных сил, сейчас КПВВВ не работают. Соответственно, это не требует доказательства, раз эта информация представлена в официальных источниках. И что согласно этого у вас нет иной возможности попасть на подконтрольную Украине территорию (либо на оккупированную), кроме как через территорию Российской Федерации», – рассказал юрист.

Но не всегда суды становятся на сторону Госпогранслужбы и присуждают человека платить штраф. «У некоторых судей Донецкой и Луганской областей все-таки есть понимание, в какой ситуации оказались люди», – заключил правозащитник.

Напомним, что Фоменко также сообщил, что на практике при таком въезде в Украину пограничники чаще всего применяют ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории». Эта статья позволяет им выписывать сразу постановление на штраф без суда. Если же они применяют ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение государственной границы), то составленный протокол необходимо отправлять в суд для рассмотрения, и именно суд принимает решение – платить человеку штраф или нет.

Также юрист обозначил, как пограничники определяют, что человек посещал «Л-ДНР» и что будет, если в течение 15 дней не оплатить штраф.

Как сообщалось ранее, при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700 -5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом вице-премьер министр Алексей Резников в декабре заявил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос об отмене таких штрафов на период карантина.