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В «ЛНР» сообщили, сколько у них турфирм

24.12.20 22:15
В Луганске / Фото из соцсетей
В Луганске / Фото из соцсетей

В «ЛНР» работают лишь 55 туроператоров и турагентов. Об этом сегодня, 24 декабря сообщил «министр культуры, спорта и молодежи ЛНР» Дмитрий Сидоров, передают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 1 декабря 2020 года в реестр туроператоров и турагентов Луганской народной республики внесены сведения о 55 турагентах», – сказал он.

Сидоров уточнил, что за год число турфирм не увеличилось, оно осталось на уровне 2019 года.

Он также сообщил, что за три квартала 2020 года экскурсионными турами воспользовались лишь 3,4 тыс. человек.

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