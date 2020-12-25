В Украине за сутки выявили 11 035 новых больных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 11 035 человек. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 739 человек;
- летальных случаев – 186;
- выздоровели – 15 337 человек;
- проведено тестирований – 58 874 (в том числе методом ПЦР – 37 873, методом ИФА – 21 001).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях», – уточнил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 012 167 человек, из них:
- выздоровели – 646 772 человека (63,9% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении 347 814 человек (34,4%);
- летальных исходов – 17 581 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 428 825.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 106 078 случаев;
- Винницкая область – 21 698 случаев;
- Волынская область – 32 149 случаев;
- Днепропетровская область – 55 680 случаев;
- Донецкая область – 34 225 случаев;
- Житомирская область – 37 848 случаев;
- Закарпатская область – 27 650 случаев;
- Запорожская область – 50 805 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;
- Киевская область – 56 374 случая;
- Кировоградская область – 8 149 случаев;
- Луганская область – 9 725 случаев;
- Львовская область – 58 875 случаев;
- Николаевская область – 28 805 случаев;
- Одесская область – 67 934 случая;
- Полтавская область – 33 997 случаев;
- Ровенская область – 39 979 случаев;
- Сумская область – 39 490 случаев;
- Тернопольская область – 33 175 случаев;
- Харьковская область – 67 417 случаев;
- Херсонская область – 16 679 случаев;
- Хмельницкая область – 38 004 случая;
- Черкасская область – 36 947 случаев;
- Черновицкая область – 39 143 случая;
- Черниговская область – 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.