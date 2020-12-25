В Украине за сутки выявили 11 035 новых больных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 11 035 человек. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 739 человек;

летальных случаев – 186;

выздоровели – 15 337 человек;

проведено тестирований – 58 874 (в том числе методом ПЦР – 37 873, методом ИФА – 21 001).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 012 167 человек, из них:

выздоровели – 646 772 человека (63,9% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении 347 814 человек (34,4%);

летальных исходов – 17 581 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 428 825.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 106 078 случаев;

Винницкая область – 21 698 случаев;

Волынская область – 32 149 случаев;

Днепропетровская область – 55 680 случаев;

Донецкая область – 34 225 случаев;

Житомирская область – 37 848 случаев;

Закарпатская область – 27 650 случаев;

Запорожская область – 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;

Киевская область – 56 374 случая;

Кировоградская область – 8 149 случаев;

Луганская область – 9 725 случаев;

Львовская область – 58 875 случаев;

Николаевская область – 28 805 случаев;

Одесская область – 67 934 случая;

Полтавская область – 33 997 случаев;

Ровенская область – 39 979 случаев;

Сумская область – 39 490 случаев;

Тернопольская область – 33 175 случаев;

Харьковская область – 67 417 случаев;

Херсонская область – 16 679 случаев;

Хмельницкая область – 38 004 случая;

Черкасская область – 36 947 случаев;

Черновицкая область – 39 143 случая;

Черниговская область – 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.