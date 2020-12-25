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В Украине за сутки выявили 11 035 новых больных коронавирусом

25.12.20 09:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 11 035 человек. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 739 человек;
  • летальных случаев – 186;
  • выздоровели – 15 337 человек;
  • проведено тестирований – 58 874 (в том числе методом ПЦР – 37 873, методом ИФА – 21 001).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 012 167 человек, из них:

  • выздоровели – 646 772 человека (63,9% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении 347 814 человек (34,4%);
  • летальных исходов – 17 581 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 428 825.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 106 078 случаев;
  • Винницкая область – 21 698 случаев;
  • Волынская область – 32 149 случаев;
  • Днепропетровская область – 55 680 случаев;
  • Донецкая область – 34 225 случаев;
  • Житомирская область – 37 848 случаев;
  • Закарпатская область – 27 650 случаев;
  • Запорожская область – 50 805 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;
  • Киевская область – 56 374 случая;
  • Кировоградская область – 8 149 случаев;
  • Луганская область – 9 725 случаев;
  • Львовская область – 58 875 случаев;
  • Николаевская область – 28 805 случаев;
  • Одесская область – 67 934 случая;
  • Полтавская область – 33 997 случаев;
  • Ровенская область – 39 979 случаев;
  • Сумская область – 39 490 случаев;
  • Тернопольская область – 33 175 случаев;
  • Харьковская область – 67 417 случаев;
  • Херсонская область – 16 679 случаев;
  • Хмельницкая область – 38 004 случая;
  • Черкасская область – 36 947 случаев;
  • Черновицкая область – 39 143 случая;
  • Черниговская область – 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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