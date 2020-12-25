Сидя в шпагате: Зеленский рассказал, как будут выходить из переговорного тупика по Донбассу

Украина не может выйти из Минских договоренностей, потому что Европа снимет санкции с России и представителей неподконтрольного Донбасса. Поэтому украинская сторона пропишет детальный план прекращения войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус».

Он отметил, что было выполнено многое из того, о чем были достигнуты договоренности.

«Кроме обмена, мы открыли КПВВ "Счастье" и "Новотроицкое", больше строили дорог в Донецкой и Луганской областях, чтобы та сторона видела, как мы относимся к нашим территориям. Еще строили в Закарпатской области, где нам говорили, что венгры вкладывают деньги в Украину, а Украина в свою страну – нет. Я хотел показать, что мы делаем по-другому. Также дороги строились в Херсонской области. У нас была задача показать людям в Крыму, что здесь делается. Это геополитический шаг, связанный с инфраструктурой. И в асфальт мы ничего не закатывали», – подчеркнул Зеленский.

Президент объяснил, почему Украина не может выйти из Минских договоренностей.

«Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.). Но лично я бы вышел», – сказал Зеленский.

«Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, потому что иначе будешь медленно продвигаться вперед. Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан. Далее встречаются наши советники в "нормандском формате", готовят встречу лидеров. Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит, боевикам это невыгодно. Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход», – говорит глава государства.

По его словам, встреча советников должна была быть в декабре, на ней планировалось обсудить конкретные шаги.

«Хочу, чтобы к ним [шагам] были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать», – сказал президент.

Он добавил, что встреча советников так и не состоялась, прежде всего, из-за несогласованности позиций.

«Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится. После того как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но движемся вперед. Это все "план А"», – отметил Зеленский.

В отношении «плана Б» глава государства ответил уклончиво: «Рано говорить, потому что это больная и тонкая дипломатия».