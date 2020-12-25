Сводка из зоны ООС за 24 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку от Водяного (Донецкая обл.), на разных направлениях, противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь, они оперативно доставлены в лечебные учреждения.

«На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ», – говорится в сообщении штаба ООС.

С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано. В 09:30 в районе н.п. Опытное зафиксировано 10 взрывов. В 10:10 зафиксировано 4 взрыва в результате проведения инженерных работ ВФУ в районе н.п. Опытное».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 24 декабря, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».