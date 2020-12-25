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Умерли 16 человек: В «ДНР» за сутки подтвердили 205 новых случаев COVID-19

25.12.20 10:58
В больнице Донецка / Фото из открытых источников
В больнице Донецка / Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 205 новых случаев коронавируса, 16 пациентов умерли. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За 24 декабря проведено 597 исследований, из них выявлено 195 случаев заболевания (32,7%) и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве».

Также сообщается, что в течение суток выздоровели 276 пациентов, 16 человек умерли.

Всего по состоянию на 10:00 25 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 14 293:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 571 пациент (31,9% от общего числа заболевших);
  • выздоровели – 8 435 человек (59,0%);
  • летальных случаев – 1 287 (9,1%).

Кроме того, за сутки выявлены 90 случаев пневмоний, что на 16 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 75 человек. Всего на лечении находятся 1 770 пациентов с пневмониями, из них 643 на кислородной поддержке (+26 за сутки).

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