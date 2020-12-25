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5 умерших и 487 новых больных: На Донетчине озвучили данные по COVID-19 за сутки (Карта)

25.12.20 11:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирусная болезнь забрала еще 5 жизней. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его информации, 2 человека умерли в Краматорской ОТГ и по одному – в Бахмутской, Черкасской и Марьинской ОТГ.

За четверг, 24 декабря, лаборатории сообщили о еще 487 больных, среди которых 21 ребенок:

  • 102 – в Краматорской ОТГ;
  • 100 – в Мариупольской ОТГ;
  • 80 – в Славянской ОТГ;
  • 30 – в Торецкой ОТГ;
  • 27 – в Селидовской ОТГ;
  • 26 – в Мангушской ОТГ;
  • 17 – в Александровской ОТГ;
  • 14 – в Лиманской ОТГ;
  • по 13 – в Светлодарской, Константиновской и Николаевской ОТГ;
  • 8 – в Кураховской ОТГ;
  • 7 – в Никольской ОТГ;
  • 6 – в Дружковской ОТГ;
  • 5 – в Соледарской ОТГ;
  • по 4 – в Бахмутской, Мирноградской и Черкасской ОТГ;
  • по 3 – в Сартанской, Андреевской и Авдеевской ОТГ;
  • 2 – в Покровской ОТГ;
  • по 1 – в Северской, Кальчицкой и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 225 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровел – 22 151 человек (64,7% от всех заболевших);
  • на лечении – 11 391 пациент (33,3%);
  • летальных случаев – 683 (2,0%).

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