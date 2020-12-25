5 умерших и 487 новых больных: На Донетчине озвучили данные по COVID-19 за сутки (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирусная болезнь забрала еще 5 жизней. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По его информации, 2 человека умерли в Краматорской ОТГ и по одному – в Бахмутской, Черкасской и Марьинской ОТГ.

За четверг, 24 декабря, лаборатории сообщили о еще 487 больных, среди которых 21 ребенок:

102 – в Краматорской ОТГ;

100 – в Мариупольской ОТГ;

80 – в Славянской ОТГ;

30 – в Торецкой ОТГ;

27 – в Селидовской ОТГ;

26 – в Мангушской ОТГ;

17 – в Александровской ОТГ;

14 – в Лиманской ОТГ;

по 13 – в Светлодарской, Константиновской и Николаевской ОТГ;

8 – в Кураховской ОТГ;

7 – в Никольской ОТГ;

6 – в Дружковской ОТГ;

5 – в Соледарской ОТГ;

по 4 – в Бахмутской, Мирноградской и Черкасской ОТГ;

по 3 – в Сартанской, Андреевской и Авдеевской ОТГ;

2 – в Покровской ОТГ;

по 1 – в Северской, Кальчицкой и Очеретинской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 225 случаев заражения COVID-19, из них: