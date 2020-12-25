5 умерших и 487 новых больных: На Донетчине озвучили данные по COVID-19 за сутки (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирусная болезнь забрала еще 5 жизней. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
По его информации, 2 человека умерли в Краматорской ОТГ и по одному – в Бахмутской, Черкасской и Марьинской ОТГ.
За четверг, 24 декабря, лаборатории сообщили о еще 487 больных, среди которых 21 ребенок:
- 102 – в Краматорской ОТГ;
- 100 – в Мариупольской ОТГ;
- 80 – в Славянской ОТГ;
- 30 – в Торецкой ОТГ;
- 27 – в Селидовской ОТГ;
- 26 – в Мангушской ОТГ;
- 17 – в Александровской ОТГ;
- 14 – в Лиманской ОТГ;
- по 13 – в Светлодарской, Константиновской и Николаевской ОТГ;
- 8 – в Кураховской ОТГ;
- 7 – в Никольской ОТГ;
- 6 – в Дружковской ОТГ;
- 5 – в Соледарской ОТГ;
- по 4 – в Бахмутской, Мирноградской и Черкасской ОТГ;
- по 3 – в Сартанской, Андреевской и Авдеевской ОТГ;
- 2 – в Покровской ОТГ;
- по 1 – в Северской, Кальчицкой и Очеретинской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 225 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровел – 22 151 человек (64,7% от всех заболевших);
- на лечении – 11 391 пациент (33,3%);
- летальных случаев – 683 (2,0%).