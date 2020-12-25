Будут мобилизованы все – и мужчины и женщины: Зеленский против «большой войны» с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что открытого нападения России на Украину не будет, иначе начнется масштабная война. Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус».

Он прокомментировал вопрос о возможном нападении РФ со стороны Крыма, где сейчас проблема с водоснабжением.

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – сказал президент.

Он отметил, что может позвонить президенту РФ Владимиру Путину, и он «точно пообщается». Но пока не звонит, поскольку нет предмета для разговора.

«Если продолжится задержка со встречей советников (Нормандского формата – ред.), то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. Мало того, я считаю, что должен быть диалог, – как в Нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в Нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат – сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», – резюмировал Владимир Зеленский.