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С 1 января повышаются тарифы на тепло для населения: Что известно

25.12.20 12:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 1 января 2021 года в Украине повышаются тарифы на тепло. Стоимость отопления вырастет также в платежках жителей Донецкой и Луганской областей. Такое решение 24 декабря приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передают «Донецкие новости».

Согласно решению нацрегулятора, тарифы на производство тепла для населения повышаются для всех 23 заявленных компаний-лицензиатов.

В частности, для ООО «Краматорсктеплоэнерго» (Краматорская ТЭЦ, Донецкая обл.) тариф для населения вырастет на 11,9% и составит 991,10 грн/Гкал.

ГП «Северодонецкая ТЭЦ» (Луганская обл.) поднимет тариф на 23,2%, стоимость тепла увеличится до 1 554,37 грн/Гкал.

Основными существенными факторами, которые оказывают влияние на рост тарифов на тепло в 2021 году, в НКРЭКУ назвали:

  • существенное снижение объемов производства тепловой энергии;
  • изменение отпуска электрической энергии ТЭЦ и когенерационными установками;
  • рост среднемесячной заработной платы штатных работников по виду экономической деятельности «Промышленность», что приводит к необходимости повышения фонда оплаты труда в расчетах тарифов на производство тепловой энергии;
  • рост цен на топливно-энергетические ресурсы;
  • рост расходов на услуги распределения природного газа;
  • рост других операционных расходов.

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