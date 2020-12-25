С 1 января повышаются тарифы на тепло для населения: Что известно

С 1 января 2021 года в Украине повышаются тарифы на тепло. Стоимость отопления вырастет также в платежках жителей Донецкой и Луганской областей. Такое решение 24 декабря приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передают «Донецкие новости».

Согласно решению нацрегулятора, тарифы на производство тепла для населения повышаются для всех 23 заявленных компаний-лицензиатов.

В частности, для ООО «Краматорсктеплоэнерго» (Краматорская ТЭЦ, Донецкая обл.) тариф для населения вырастет на 11,9% и составит 991,10 грн/Гкал.

ГП «Северодонецкая ТЭЦ» (Луганская обл.) поднимет тариф на 23,2%, стоимость тепла увеличится до 1 554,37 грн/Гкал.

Основными существенными факторами, которые оказывают влияние на рост тарифов на тепло в 2021 году, в НКРЭКУ назвали: