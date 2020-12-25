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В «ЛНР» за сутки подтвердили 23 новых случая коронавируса

25.12.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

Всего по состоянию на 09:00 25 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 2 032.

Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1 704 человека.

«Зарегистрировано два летальных случая», – говорится в сообщении.

Таким образом, в «ЛНР» утверждают, что с начала пандемии зарегистрировали 166 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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