В «ЛНР» за сутки подтвердили 23 новых случая коронавируса

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

Всего по состоянию на 09:00 25 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 2 032.

Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1 704 человека.

«Зарегистрировано два летальных случая», – говорится в сообщении.

Таким образом, в «ЛНР» утверждают, что с начала пандемии зарегистрировали 166 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.