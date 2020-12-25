Через КПВВ на Донбассе пропустили почти 12 тысяч человек за неделю

В течение недели через контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская» (Луганская обл.) и «Новотроицкое» (Донецкая обл.) в обе стороны линии разграничения прошли 11 890 человек. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает Госпогранслужба Украины.

КПВВ «Станица Луганская» работал ежедневно, и движение через КПВВ «Новотроицкое» незаконные вооруженные формирования (НВФ) разблокировали дважды в неделю – в понедельник и пятницу.

Остальные дорожные коридоры напротив КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка» НВФ продолжали блокировать.

В течение недели украинские пограничники оформили:

через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» – 6 630 человек, на контролируемую территорию – 4 873 человека;

через КПВВ «Новотроицкое» – 272 гражданина и 38 транспортных средств проследовали в сторону «ДНР». В то же время 115 человек и 21 транспортное средство пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

«Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию», – добавили в ГПСУ.