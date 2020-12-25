«Оптимизация сети»: В «ДНР» все больницы переводят в «госсобственность»

В «ДНР» все учреждения системы здравоохранения переводятся в подчинение «минздрава ДНР» и переходят в «государственную собственность». Соответствующее «распоряжение» сегодня, 25 декабря, подписал «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

Согласно «документу» «Об оптимизации сети учреждений здравоохранения ДНР», с 1 января меняется форма собственности и управления больниц.

«С 01 января 2021 года изменяется собственник имущества учреждений и предприятий муниципальной системы здравоохранения ДНР, указанных в приложении к настоящему распоряжению, с муниципального образования на ДНР, с изменением организационно-правовой формы указанных учреждений и предприятий на государственное бюджетное учреждение и государственное унитарное предприятие соответственно», – говорится в «документе».

«Министерству здравоохранения ДНР» поручается выступить «органом управления учреждений и органом, осуществляющим права собственника».

Всего в списке на «оптимизацию» указаны 114 городских и районных больниц, поликлиник, центров первичной медико-санитарной помощи, патолого-анатомических бюро и стоматологий.