По приказу командующего ООС: На КПВВ продлили действие карантинных ограничений

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе продлено действие карантинных ограничений на срок, предусмотренный соответствующими актами правительства. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает Госпогранслужба Украины.
«Дополнительно информируем, что по приказу командующего Объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета министров Украины и будут действовать в определенный ими срок», – говорится в сообщении.
Ранее Кабинет министров продлил карантин в Украине до 28 февраля.
В ГПСУ напомнили, что в этой связи на КПВВ будет продолжать действовать ряд карантинных ограничений:
- во время следования с временно неподконтрольной территории Украины будет проводиться температурный скрининг граждан;
- обязательным условием остается пребывание в КПВВ в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки;
- для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Вдома» или обсервации.