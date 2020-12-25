По приказу командующего ООС: На КПВВ продлили действие карантинных ограничений

В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе продлено действие карантинных ограничений на срок, предусмотренный соответствующими актами правительства. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Дополнительно информируем, что по приказу командующего Объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета министров Украины и будут действовать в определенный ими срок», – говорится в сообщении.

Ранее Кабинет министров продлил карантин в Украине до 28 февраля.

В ГПСУ напомнили, что в этой связи на КПВВ будет продолжать действовать ряд карантинных ограничений: