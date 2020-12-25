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«Благодаря жителям Ямало-Ненецкого автономного округа»: В Донецке обещают установить колесо обозрения с подогревом

25.12.20 15:02
Донецк, колесо обозрения в парке Щербакова
Донецк, колесо обозрения в парке Щербакова / Фото: youtube.com

В «ДНР» планируют установить новое колесо обозрения в парке имени Щербакова в Донецке. Об этом заявил «глава администрации» города Алексей Кулемзин, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Кулемзин, новый аттракцион высотой в 28 метров будет установлен в 2021 году.

«Мы живем в непростое время, но даже в таких сложных условиях благодаря жителям Ямало-Ненецкого автономного округа РФ на специализированном предприятии Свердловской области начато производство колеса обозрения специально для парка имени Щербакова», – заявил «чиновник».

Он утверждает, что колесо высотой почти с девятиэтажный дом будет состоять из 18 кабинок, 8 из них – с подогревом, одна – с элементами доступности для людей с инвалидностью. По его словам, новый аттракцион установят на месте прежнего, который в ближайшее время будет демонтирован.

Дончане восприняли новость неоднозначно. Многие припомнили местным «властям» невыполненные обещания по поводу реконструкции Дворца молодежи «Юность» и считают новую затею предлогом для «освоения» средств в интересах «чиновников». Особенное недоумение у людей вызвала информация о кабинках с подогревом:

  • Иван: «Только обещают, "Юность" уже три года делают»;
  • Юра: «Под предлог распилить. чтоб не пи*ели»;
  • Анна: «В смысле отапливаться? Летом и так жарко, а аттракционы зимой не работают, или будет только одно колесо работать?»;
  • Юлия: «Да, буржуйками будут отапливать. Детям шахтеров дадут кружок бесплатно прокатиться, погреться»;
  • Елена: «Главное, чтоб не просто старое залатали»;
  • Сергей: «То, что есть, подкрасят, подарят, смажут, и еще лет 60 простоит».

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