«Благодаря жителям Ямало-Ненецкого автономного округа»: В Донецке обещают установить колесо обозрения с подогревом

В «ДНР» планируют установить новое колесо обозрения в парке имени Щербакова в Донецке. Об этом заявил «глава администрации» города Алексей Кулемзин, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Кулемзин, новый аттракцион высотой в 28 метров будет установлен в 2021 году.

«Мы живем в непростое время, но даже в таких сложных условиях благодаря жителям Ямало-Ненецкого автономного округа РФ на специализированном предприятии Свердловской области начато производство колеса обозрения специально для парка имени Щербакова», – заявил «чиновник».

Он утверждает, что колесо высотой почти с девятиэтажный дом будет состоять из 18 кабинок, 8 из них – с подогревом, одна – с элементами доступности для людей с инвалидностью. По его словам, новый аттракцион установят на месте прежнего, который в ближайшее время будет демонтирован.

Дончане восприняли новость неоднозначно. Многие припомнили местным «властям» невыполненные обещания по поводу реконструкции Дворца молодежи «Юность» и считают новую затею предлогом для «освоения» средств в интересах «чиновников». Особенное недоумение у людей вызвала информация о кабинках с подогревом: