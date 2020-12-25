Плюс 282 за сутки: На Луганщине новый антирекорд заболеваемости COVID-19

На Луганщине – новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки зафиксированы 282 новых случая. При этом умерли 6 человек. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 74;

Рубежное – 9;

Северодонецк – 95;

Беловодский район – 13;

Белокуракинский – 11;

Кременской – 18;

Меловской – 7;

Новоайдарский – 2;

Сватовский – 1;

Станично-Луганский – 22;

Старобельский – 24;

Троицкий – 6.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 80-летняя женщина из Рубежного; 86-летний и 64-летний мужчины, 68-летняя женщина из Северодонецка; 71-летний и 68-летний мужчины из Новоайдарского района», – добавили в Луганской ОГА.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 9 725 человек, из них:

выздоровели – 6 771 (90 за последние сутки);

лечатся – 2 689 (412 – стационарно, 2277 – амбулаторно);

умерли – 265 человек.

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 395 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 249.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,3%.