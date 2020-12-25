Плюс 282 за сутки: На Луганщине новый антирекорд заболеваемости COVID-19

На Луганщине – новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки зафиксированы 282 новых случая. При этом умерли 6 человек. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 74;
- Рубежное – 9;
- Северодонецк – 95;
- Беловодский район – 13;
- Белокуракинский – 11;
- Кременской – 18;
- Меловской – 7;
- Новоайдарский – 2;
- Сватовский – 1;
- Станично-Луганский – 22;
- Старобельский – 24;
- Троицкий – 6.
«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 80-летняя женщина из Рубежного; 86-летний и 64-летний мужчины, 68-летняя женщина из Северодонецка; 71-летний и 68-летний мужчины из Новоайдарского района», – добавили в Луганской ОГА.
За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 9 725 человек, из них:
- выздоровели – 6 771 (90 за последние сутки);
- лечатся – 2 689 (412 – стационарно, 2277 – амбулаторно);
- умерли – 265 человек.
Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 395 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 249.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,3%.