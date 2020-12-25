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Плюс 282 за сутки: На Луганщине новый антирекорд заболеваемости COVID-19

25.12.20 15:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине – новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом, за сутки зафиксированы 282 новых случая. При этом умерли 6 человек. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 74;
  • Рубежное – 9;
  • Северодонецк – 95;
  • Беловодский район – 13;
  • Белокуракинский – 11;
  • Кременской – 18;
  • Меловской – 7;
  • Новоайдарский – 2;
  • Сватовский – 1;
  • Станично-Луганский – 22;
  • Старобельский – 24;
  • Троицкий – 6.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 80-летняя женщина из Рубежного; 86-летний и 64-летний мужчины, 68-летняя женщина из Северодонецка; 71-летний и 68-летний мужчины из Новоайдарского района», – добавили в Луганской ОГА.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 9 725 человек, из них:

  • выздоровели – 6 771 (90 за последние сутки);
  • лечатся – 2 689 (412 – стационарно, 2277 – амбулаторно);
  • умерли – 265 человек.

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 395 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 249.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,3%.

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