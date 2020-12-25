Подаренную главе МИД России икону из Луганска вернули в Боснию

Икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову, возвращена дарителям. Об этом рассказал посол Боснии в России Желько Самарджия, передает «Европейская правда».

«Я лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика», – сообщил Самарджия Radio Slobodna Evropa.

Ранее МИД России заявлял, что вернул посольству Боснии подаренную Лаврову украинскую икону.

Самарджия рассказал, что он проинформировал российскую сторону о том, что вернул икону в офис Додика, который сейчас госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Самарджия также отметил, что получил ноту от РФ, в которой Додика просят проверить происхождение иконы через официальные ведомства, в первую очередь через Интерпол.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска. Посольство спрашивало, как икона попала в Боснию и Герцеговину, и требовало разъяснений. Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.