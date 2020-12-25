Уничтожение приостановлено: В «Ощадбанке» рассказали, сколько хранятся перевыпущенные карты пенсионеров-переселенцев

Из-за заблокированных незаконными вооруженными формированиями «Л-ДНР» пунктов пропуска многие пенсионеры – внутренне перемещенные лица, у кого просрочены пенсионные карты, с марта этого года не могут попасть на подконтрольную украинской власти территорию. Люди обращаются в колл-центр «Ощадбанка», переживая, что их незабранные карты через определенное время будут уничтожены, сообщают «Донецкие новости».

Только на Донетчине, по информации Донецкого областного управления «Ощадбанка», по состоянию на начало декабря, оставались не полученными более 100 тысяч перевыпущенных платежных карт пенсионеров – ВПЛ.

«Сколько хранится перевыпущенная пенсионная карта пенсионера-переселенца в отделении банка?», – задал вопрос пенсионер – ВПЛ оператору колл-центра «Ощадбанка».

В банке отметили, что на время карантина действуют особые правила по срокам хранения перевыпущенных карт.

«Карта сохраняется в отделении банка 6 месяцев от даты заказа. Хотим отметить, что на время карантина уничтожение карт приостановлено. Таким образом, если 6 месяцев от даты заказа прошло, карта будет сохраняться в отделении банка до последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором закончится действие карантина», – ответили в «Ощадбанке».

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. Соответственно, перевыпущенные карты пенсионеров-переселенцев могут храниться в отделениях банка до 31 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Ощадбанк» продлил действие просроченных во время карантина карт внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года. В то же время продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения. Если пришло SMS от «Ощадбанка», то перевыпущенная карта уже находится в отделении. Если люди не смогли забрать свою новую карту в отделении, они могут и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года.