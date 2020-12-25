RU
Все новости

В Мариуполе создали сверкающего рождественского ангела из автомобилей (Видео)

25.12.20 19:28

В Мариуполе в преддверии Нового года и Рождества автомобилисты составили большую фигуру в виде ангела. Яркое действо сняли с высоты птичьего полета, передает «MRPL.city».

«В уходящем 2020 году было решено создать рождественского ангела – символ веры и надежды на то, что 2021 год будет не таким сложным и принесет счастье и благополучие в каждый дом!», – написали участники движения «d2mariupol» в соцсети.

В создании фигуры принимали участие 50 автомобилей. С наступлением сумерек они включили фары – и фигура заиграла разноцветными огнями.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк