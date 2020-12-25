В Мариуполе создали сверкающего рождественского ангела из автомобилей (Видео)

В Мариуполе в преддверии Нового года и Рождества автомобилисты составили большую фигуру в виде ангела. Яркое действо сняли с высоты птичьего полета, передает «MRPL.city».

«В уходящем 2020 году было решено создать рождественского ангела – символ веры и надежды на то, что 2021 год будет не таким сложным и принесет счастье и благополучие в каждый дом!», – написали участники движения «d2mariupol» в соцсети.

В создании фигуры принимали участие 50 автомобилей. С наступлением сумерек они включили фары – и фигура заиграла разноцветными огнями.