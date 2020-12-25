Перевернулся грузовик, занесло автобус: В «ДНР» экстремальный гололед (Фото, видео)

Сегодня, 25 декабря, в «ДНР» прошел ледяной дождь. В Донецке и Макеевке происходят ДТП, дорога местами превратилась в стекло. В Зугрэсе перевернулся грузовик «ЗИЛ», водитель погиб. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Днем в центре Донецка по улице Университетской возле остановки «парк Щербакова» произошло ДТП с несколькими автомобилями.

«Движение временно перекрыто. По всей ДНР дорога скользкая, видимость ухудшается. Будьте осторожны», – пишут в донецком паблике.

Вечером в Макеевке, в районе магазина «Золотой ключик», из-за гололеда на дороге занесло автобус, за ним еще два автомобиля.

«Дорога – стекло в Макеевке. Движение во многих местах сейчас затруднено. Водители, будьте внимательны и помогайте другим при необходимости», – сообщают жители города.

Люди упрекают местные «власти» в том, что коммунальные службы не среагировали вовремя на ухудшение погоды.

«Готовность к зиме 25 декабря... Две недели назад все ржали над ползающим раком Киевом... Осталось прифотошопить Голощапова на фоне дороги», – пишут в комментариях макеевчане, припомнив «мэру» его недавний «зашквар» с фотошопом при «посещении» ветерана.

В соцсетях также сообщают, что в Зугрэсе из-за гололеда перевернулся ЗИЛ. Водитель погиб.

«Капец. Да, если в легковушке хоть что-то мягкое есть, в стареньком ЗИЛу даже сиденье напоминает табурет. Никаких шансов выжить. Жаль водилу... Жесть... не готовы машины, не готовы люди, не готовы дорожные службы...», – комментируют местные жители.