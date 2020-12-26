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COVID-19: В Украине за сутки выявили 7 709 инфицированных

26.12.20 09:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 888 человек;
  • летальных случаев – 121;
  • выздоровели – 5 145 человек;
  • проведено тестирований – 31 482 (в том числе методом ПЦР – 24 621, методом ИФА – 6 861).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 019 876 человек, из них:

  • выздоровели – 651 917 человек (63,9% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 350 257 человек (34,3%);
  • летальных исходов – 17 702 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 453 446.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 106 486 случаев;
  • Винницкая область – 21 858 случаев;
  • Волынская область – 32 300 случаев;
  • Днепропетровская область – 56 356 случаев;
  • Донецкая область – 34 586 случаев;
  • Житомирская область – 38 219 случаев;
  • Закарпатская область – 27 754 случая;
  • Запорожская область – 51 250 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;
  • Киевская область – 56 942 случая;
  • Кировоградская область – 8 205 случаев;
  • Луганская область – 9 906 случаев;
  • Львовская область – 59 551 случай;
  • Николаевская область – 29 117 случаев;
  • Одесская область – 68 447 случаев;
  • Полтавская область – 34 341 случай;
  • Ровенская область – 40 195 случаев;
  • Сумская область – 39 848 случаев;
  • Тернопольская область – 33 328 случаев;
  • Харьковская область – 67 655 случаев;
  • Херсонская область – 16 917 случаев;
  • Хмельницкая область – 38 333 случая;
  • Черкасская область – 37 321 случай;
  • Черновицкая область – 39 293 случая;
  • Черниговская область – 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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