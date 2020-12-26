COVID-19: В Украине за сутки выявили 7 709 инфицированных

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 888 человек;

летальных случаев – 121;

выздоровели – 5 145 человек;

проведено тестирований – 31 482 (в том числе методом ПЦР – 24 621, методом ИФА – 6 861).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 019 876 человек, из них:

выздоровели – 651 917 человек (63,9% от общего числа инфицированных);

находятся на лечении – 350 257 человек (34,3%);

летальных исходов – 17 702 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 453 446.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 106 486 случаев;

Винницкая область – 21 858 случаев;

Волынская область – 32 300 случаев;

Днепропетровская область – 56 356 случаев;

Донецкая область – 34 586 случаев;

Житомирская область – 38 219 случаев;

Закарпатская область – 27 754 случая;

Запорожская область – 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;

Киевская область – 56 942 случая;

Кировоградская область – 8 205 случаев;

Луганская область – 9 906 случаев;

Львовская область – 59 551 случай;

Николаевская область – 29 117 случаев;

Одесская область – 68 447 случаев;

Полтавская область – 34 341 случай;

Ровенская область – 40 195 случаев;

Сумская область – 39 848 случаев;

Тернопольская область – 33 328 случаев;

Харьковская область – 67 655 случаев;

Херсонская область – 16 917 случаев;

Хмельницкая область – 38 333 случая;

Черкасская область – 37 321 случай;

Черновицкая область – 39 293 случая;

Черниговская область – 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.