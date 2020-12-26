COVID-19: В Украине за сутки выявили 7 709 инфицированных

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 888 человек;
- летальных случаев – 121;
- выздоровели – 5 145 человек;
- проведено тестирований – 31 482 (в том числе методом ПЦР – 24 621, методом ИФА – 6 861).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях», – уточнил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 019 876 человек, из них:
- выздоровели – 651 917 человек (63,9% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 350 257 человек (34,3%);
- летальных исходов – 17 702 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 453 446.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 106 486 случаев;
- Винницкая область – 21 858 случаев;
- Волынская область – 32 300 случаев;
- Днепропетровская область – 56 356 случаев;
- Донецкая область – 34 586 случаев;
- Житомирская область – 38 219 случаев;
- Закарпатская область – 27 754 случая;
- Запорожская область – 51 250 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;
- Киевская область – 56 942 случая;
- Кировоградская область – 8 205 случаев;
- Луганская область – 9 906 случаев;
- Львовская область – 59 551 случай;
- Николаевская область – 29 117 случаев;
- Одесская область – 68 447 случаев;
- Полтавская область – 34 341 случай;
- Ровенская область – 40 195 случаев;
- Сумская область – 39 848 случаев;
- Тернопольская область – 33 328 случаев;
- Харьковская область – 67 655 случаев;
- Херсонская область – 16 917 случаев;
- Хмельницкая область – 38 333 случая;
- Черкасская область – 37 321 случай;
- Черновицкая область – 39 293 случая;
- Черниговская область – 28 943 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.