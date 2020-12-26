Новогодние праздники – 2021: Как будут работать банки и почта (График)

В период празднования Нового года и Рождества у украинцев будет несколько длинных выходных. Банки и почта в это время перейдут на измененный график работы.

Как будут работать банки на Новый год – 2021:

31 декабря – сокращенный день, все финансовые вопросы рекомендуется завершить до 14:00;

1 – 3 января – выходные дни;

4 – 5 января – полный рабочий день;

6 января – рабочий день, сокращенный на час;

7 – 8 января – выходные дни.

Как будет работать «Укрпочта» и «Новая почта» на Новый год – 2021:

31 декабря – на «Новой почте» будет сокращенный рабочий день до 18:00;

1 января – выходной день;

2 – 5 января – «Укрпочта» и «Новая почта» будут работать по обычному графику;

6 января – сокращенный рабочий день;

7 января – выходной день;

8 января – выходной на «Новой почте».

В период новогодних и рождественских праздников наиболее загруженные отделения «Укрпочты» (как правило, они расположены в областных центрах и крупных городах) будут работать без выходных.