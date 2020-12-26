Сводка из зоны ООС за 25 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения были отмечены неподалеку Водяного (Донецкая обл.), что на Приазовье. Противник открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрела украинских позиций, НВФ в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

«На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие оказали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 3 раза. Мариупольское направление: минометы 120 мм – 1 раз (8 мин); РПГ/СПГ– 2 раза (13 гранат). В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались населенные пункты: Новая Таврия, Коминтерново, Ленинское (после декоммунизации – Пикузы, Ужовка, – ред.). В 10:30 зафиксирован 1 взрыв в результате проведения инженерных работ ВФУ в районе н.п. Старогнатовка. В 14:00 зафиксирован 1 взрыв в результате проведения инженерных работ ВФУ в районе н.п. Жованка».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 25 декабря, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».