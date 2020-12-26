Машины всмятку, «скорые» на обочинах: На Донетчине из-за гололеда произошло множество ДТП (Фото)

На территории Донецкой области сохраняются сложные погодные условия. За прошедшие сутки на дорогах региона наблюдалась сильная гололедица. Из-за гололеда движение транспорта значительно осложнилось, что привело к возникновению большого количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

В частности, 25 декабря в 15:08 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло по ул. Набережная в Левобережном районе Мариуполя.

«По прибытию на место, бойцы ГСЧС установили, что в результате столкновения двух легковых автомобилей Daewoo Lanos и Lexus IS 250 водитель первого был зажат конструкциями транспортного средства. С помощью гидравлического инструмента спасатели разжали водительскую дверь автомобиля Daewoo Lanos, изъяли водителя (1959 г. р.) и передали работникам скорой медицинской помощи. При осмотре тела мужчины работники скорой медицинской помощи констатировали смерть», – рассказали в областном управлении ГСЧС о подробностях смертельного ДТП.

Также 25 декабря в 18:03 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, вблизи поворота на с. Новопавловка.

Здесь в результате столкновения легкового автомобиля Renault Logan с микроавтобусом OPEL Vivaro водитель первого был зажат конструкциями смятой машины. С помощью гидравлического инструмента спасатели разжали водительскую дверь автомобиля Daewoo Lanos, изъяли водителя (1977 г. р.) и передали пострадавшего сотрудникам полиции.

В целом за минувшие сутки спасатели Донетчины 6 раз привлекались к ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Всего было отбуксировано 5 автомобилей, среди которых 2 автомобиля «скорой медицинской помощи», 2 микроавтобуса и 1 легковой автомобиль. Также спасатели убрали с трассы в районе Волновахи одно аварийное дерево, которое затрудняло дорожную обстановку.

В городе Доброполье специалисты ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса изъяли из кювета микроавтобус Merсedes Benz на безопасный участок дороги. А уже через несколько часов получили очередное сообщение и отправились на помощь водителю микроавтобуса Volkswagen T4, который также, из-за скользкой дороги, попал в кювет и не мог самостоятельно продолжить движение.

В Марьинском районе на автодороге «Пречистовка-Новоукраинка», в 3 км от с. Пречистовка, спасатели оказали помощь работникам «скорой медицинской помощи». Водитель медицинского автомобилю не мог продолжить движение, из-за скользкой дороги, поэтому спасатели вытолкали транспортное средство на безопасный участок проезжей части дороги.

Подобное событие произошло и в Славянске. Бойцы ГСЧС также убрали машину «скорой медицинской помощи» со скользкого участка автодороги.

Спасатели обращаются к водителям: «Если вы попали в снежную ловушку, или застряли на скользкой дороге и не в состоянии самостоятельно продолжить движение, немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101».