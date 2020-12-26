На Донетчине за сутки коронавирусом заболели еще 360 человек (Карта)

За пятницу, 25 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 360 больных коронавирусной болезнью, среди которых 14 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

В числе заболевших:

80 человек – в Славянской ОТГ;

67 – в Мариупольской ОТГ;

35 – в Краматорской ОТГ;

32 – в Николаевской ОТГ;

28 – в Бахмутский ОТГ;

19 – в Константиновской ОТГ;

17 – в Торецкой ОТГ;

14 – в Добропольской ОТГ;

12 – в Белозерской ОТГ;

10 – в Покровской ОТГ;

9 – в Волновахской ОТГ;

по 7 – в Великоновоселковской и Новодонецкой ОТГ;

6 – в Александровской ОТГ;

5 – в Черкасской ОТГ;

4 – в Андреевской ОТГ;

по 2 – в Лиманской и Очеретинской ОТГ;

по 1 – в Ольгинской, Хлебодаровской, Комарской и Угледарской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 585 случаев заражения COVID-19, из них: