RU
Все новости

На Донетчине за сутки коронавирусом заболели еще 360 человек (Карта)

26.12.20 11:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За пятницу, 25 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 360 больных коронавирусной болезнью, среди которых 14 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

В числе заболевших:

  • 80 человек – в Славянской ОТГ;
  • 67 – в Мариупольской ОТГ;
  • 35 – в Краматорской ОТГ;
  • 32 – в Николаевской ОТГ;
  • 28 – в Бахмутский ОТГ;
  • 19 – в Константиновской ОТГ;
  • 17 – в Торецкой ОТГ;
  • 14 – в Добропольской ОТГ;
  • 12 – в Белозерской ОТГ;
  • 10 – в Покровской ОТГ;
  • 9 – в Волновахской ОТГ;
  • по 7 – в Великоновоселковской и Новодонецкой ОТГ;
  • 6 – в Александровской ОТГ;
  • 5 – в Черкасской ОТГ;
  • 4 – в Андреевской ОТГ;
  • по 2 – в Лиманской и Очеретинской ОТГ;
  • по 1 – в Ольгинской, Хлебодаровской, Комарской и Угледарской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 585 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 25 164 человека (72,8% от всех заболевших);
  • на лечении – 8 738 пациентов (25,3%);
  • летальных случаев – 683 (1,9%).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк