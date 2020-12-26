На Донетчине за сутки коронавирусом заболели еще 360 человек (Карта)

За пятницу, 25 декабря, лаборатории Донетчины сообщили о еще 360 больных коронавирусной болезнью, среди которых 14 детей. Об этом проинформировал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.
В числе заболевших:
- 80 человек – в Славянской ОТГ;
- 67 – в Мариупольской ОТГ;
- 35 – в Краматорской ОТГ;
- 32 – в Николаевской ОТГ;
- 28 – в Бахмутский ОТГ;
- 19 – в Константиновской ОТГ;
- 17 – в Торецкой ОТГ;
- 14 – в Добропольской ОТГ;
- 12 – в Белозерской ОТГ;
- 10 – в Покровской ОТГ;
- 9 – в Волновахской ОТГ;
- по 7 – в Великоновоселковской и Новодонецкой ОТГ;
- 6 – в Александровской ОТГ;
- 5 – в Черкасской ОТГ;
- 4 – в Андреевской ОТГ;
- по 2 – в Лиманской и Очеретинской ОТГ;
- по 1 – в Ольгинской, Хлебодаровской, Комарской и Угледарской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 585 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 25 164 человека (72,8% от всех заболевших);
- на лечении – 8 738 пациентов (25,3%);
- летальных случаев – 683 (1,9%).