«Мы же не воюем мясом»: В СНБО заявили, что массовая мобилизация в Украине нереалистична

Массовая мобилизация населения Украины в случае нового нападения России – нереалистична, поскольку большинство украинцев к этому не готовы ни идеологически, ни практически. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос, передает «НВ».

Он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что придется массово мобилизовать женщин и мужчин, если Россия нападет со стороны Крыма. Кривонос считает, что президента вводит в заблуждение его окружение.

«Это [окружение президента] рассказывают президенту, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, – мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет», – сказал Кривонос.

По словам генерал-майора, в Украине патриотизм «не поддерживается на уровне государства», это показал 2014 год. Кривонос считает, что государство должно воспитывать мобилизационный резерв, в частности идеологически.

«У нас патриотизм не поддерживается на уровне государства, и 2014 год показал, что огромное количество [мобилизованных] шло [воевать], но еще большее количество – убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало [от мобилизации]. Поэтому государство должно воспитывать этот мобилизационный резерв, и идеологически также. Это не за год достигается. Это во-первых», – констатировал заместитель секретаря СНБО.

Также Кривонос отметил, что, даже полностью мобилизовав людей, их надо научить, как действовать на поле боя.

«Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу», – заключил Кривонос.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус» заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма будет «большая война» и всеобщая мобилизация мужчин и женщин.