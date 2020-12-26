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На неподконтрольный Донбасс доставили более 368 тонн гуманитарной помощи

26.12.20 12:46
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда

В течение недели на временно неподконтроольную украинской власти территорию Донецкой и Луганской областей международными и гуманитарными организациями доставлены гуманитарные грузы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В частности, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» проследовали 27 грузовых автомобилей от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 2 грузовика от Международного Комитета Красного Креста и 5 машин от Миссии «Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи».

«Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование», – говорится в сообщении.

Общий вес гуманитарной помощи составил более 368 тонн.

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